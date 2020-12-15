Перший заступник голови фракції "Слуги народу" припускає, що парламент завтра може розглянути заяву Бессараба про звільнення з посади міністра у справах ветеранів.

Завтра в парламенті не розглядатиметься питання призначень на посади в уряді.

Читайте такожУ "Слузі народу" розкрили деталі можливих кадрових змін у Кабміні: названо три прізвищаЯк передає кореспондент УНІАН, про це сказав у коментарі журналістам перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко після засідання фракції.

Він зазначив, що, можливо, завтра розглядатиметься заява Сергія Бессараба про звільнення з посади міністра у справах ветеранів.

За словами Корнієнка, заява про звільнення Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природніх ресурсів не розглядатиметься завтра. Щодо цього питання ще триватимуть консультації за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Звільнення міністрів

Сьогодні увечері спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив про те, що у Раду надійшли заяви про звільнення міністра захисту довкілля та природних ресурсів та міністра у справах ветеранів. Перед цим Разумков повідомляв, що у складі уряду є декілька кандидатів на звільнення.

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Автор: Надя Пришляк