До Верховної Ради надійшли заяви про звільнення міністра захисту довкілля та природних ресурсів та міністра у справах ветеранів.
Читайте такожЗМІ: Степанова планують звільнити до кінця 2020 року, новим очільником МОЗ може стати санлікар ЛяшкоЯк передає кореспондент УНІАН, про це в сесійній залі Ради повідомив голова парламенту Дмитро Разумков.
"Надійшли заяви про звільнення двох міністрів - міністра захисту довкілля та природних ресурсів України та міністра у справах ветеранів України... Я прошу комітети зібратися, завтра розглянути зранку ці питання, щоб ми могли винести їх на пленарне засідання. Даю відповідне доручення", - заявив спікер.
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