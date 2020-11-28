У Чернівцях на завтра заплановано проведення другого туру виборів мера. Сьогодні в ЦВК заявили про загрозу зриву виборів.

У Чернівцях, де завтра має відбутися другий тур виборів мера, поліцейські взяли під охорону виборчі дільниці.

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Як повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області, співробітники поліції взяли під охорону одну територіальну виборчу комісію та 112 виборчих дільниць. Ще 4 виборчі спеціальні дільниці не отримали бюлетені через відсутність виборців.

Напередодні керівництво поліції Чернівецької області провело інструктаж поліцейських, які заступили на охорону виборчих дільниць. Особовому складу вказано на необхідність дотримання дисципліни, законності та політичної нейтральності, а також готовності надати допомогу суб'єктам виборчого процесу в межах компетенції поліції.

Поліцейські забезпечили супровід бюлетенів на виборчі дільниці та охорону під час їх транспортування.

Для оперативного реагування на повідомлення про порушення виборчого процесу сформовано достатній резерв особового складу, створено додаткові слідчо-оперативні та вибухотехнічні групи, А також групи превентивної комунікації, запевняють у поліції.

Що цьому передувало

На 29 листопада у Чернівцях заплановано проведення другого туру виборів мера.

У виборчий бюлетень включені прізвища двох кандидатів: Романа Клічук (висунутий місцевою організацією партії "Єдина альтернатива") і Віталія Михайлішина (висунутий місцевою організацією партії "Команда Михайлишина").

За даними ЦВК, у повторному голосуванні, яке відбудеться на 115 виборчих дільницях, всього зможуть взяти участь орієнтовно понад 185,5 тисячі виборців.

Сьогодні, 28 листопада, у ЦВК заявили про загрозу зриву другого туру виборів мера Чернівців, оскільки місцеві організації партій подали до ДТІК заяви про дострокове припинення повноважень членів дільничних виборчих комісій, включених до складу комісій від цих організацій. Загалом 4 партії повідомили про відкликання 534 членів ДВК.

У ЦВК зазначили, що такі дії партій є незаконними.

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Автор: Вікторія Токарєва