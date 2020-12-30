Представник президента в КСУ прокоментував реакцію КСУ на рішення про відсторонення Тупицького.

Реакція КСУ на відсторонення його голови Олександра Тупицького від посади судді є дивною.

Про це заявив народний депутат з фракції «Слуга народу», представник президента в КСУ Федір Веніславський в ефірі телеканалу «Україна 24». Він назвав дивним скликання спеціального пленарного засідання КСУ після відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького від посади на два місяці.

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«Президент, згідно з тими повноваженнями, які йому надає Конституція України, Кримінально-процесуальний кодекс, прийняв рішення про відсторонення Тупицького від посади на два місяці. Відсторонення не означає припинення повноважень судді КСУ, не означає його звільнення. Дивним видається інформація, яка розміщена на офіційному сайті КСУ, про те, що скликається спеціальне пленарне засідання, оскільки за тим же законом про КСУ спеціальне пленарне засідання розглядає лише питання про надання згоди на затримання, тримання під вартою або на арешт судді КСУ», - заявив нардеп.

Він наголосив, що в цьому випадку абсолютно не передбачено законом скликання такого спеціального пленарного засідання КСУ.

«Крім того, я хочу наголосити, що указ президента про відсторонення Тупицького набирає юридичної сили з моменту його ухвалення. Тобто з учорашнього дня Тупицький уже не є в.о. судді, тимчасово відсторонений, відповідно, він не може давати вказівки про скликання спеціального пленарного засідання КСУ. А скликати може лише голова КСУ або особа, яка виконує повноваження голови КСУ. Тому інформація на сайті КСУ – це прояв правничого нігілізму», - зазначив Веніславський.

Відсторонення голови КСУ Тупицького від посади судді

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці.

У КСУ заявили, що таке рішення ухвалюється виключно Конституційним судом, і жоден орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього.

Раніше народна депутатка від "Слуги народу", голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права Ольга Совгиря пояснила, що Кримінально-процесуальним кодексом передбачена можливість відсторонення від виконання обов'язків особи, яка була призначена президентом. Така процедура відбувається за поданням прокурора. Як відомо, Тупицького було призначено суддею КСУ ще в травні 2013 року за квотою президента.

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Автор: Андрій Василюк