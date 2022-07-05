Сьогодні в Генштабі повідомили про нові правила виїзду військовозобов'язаних за межі місця свого проживання.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили інформацію про заборону залишати місце проживання військовозобов'язаним призовного віку без дозволу військкомату. Ця ініціатива вже викликала чимало критики.

Зокрема, народний депутат від "Слуги народу" Роман Грищук констатував, що заборона вже викликала "бунт" у соцмережах. І сказав, що в такому вигляді цей наказ реалізувати неможливо, його обов'язково потрібно міняти.

"Це виглядає максимально не "ок", і це розуміють всі. І це розуміємо, в тому числі, ми з колегами. Тому що, якщо ми говоримо не про проживання, а про перебування, то це стане повністю економіка країни... Питання точно необхідно буде врегулювати і внести зміни до закону", - сказав він у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.

Нардеп від "СН" Роксолана Підласа також висловила невдоволення забороною на пересування всередині країни, і пообіцяла зробити все від неї залежне, щоб змінити законодавство, "яке зробило ухвалення цієї маячні можливим".

"Рішення про те, що без дозволу воєнкома чоловікам (а скоро і жінкам) не можна виїжджати за межі міста проживання - це дурниця, яка спричинить соціальний вибух і крах економіки. Як повносправна і дієздатна громадянка, я особисто не вбачаю потреби отримувати дозвіл в когось на пересування в межах моєї країни. Я взагалі хотіла би, щоб держава ніколи про мене не згадувала, а наша взаємодія обмежувалась кліками в Дії. Як депутат, докладу максимум зусиль, щоб змінити законодавство, яке зробило ухвалення цієї маячні можливим", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Нова заборона для військовозобов'язаних в Україні

Раніше УНІАН писав, що в Україні розробили порядок надання дозволу на виїзд військовозобов'язаним за межі місця проживання. У Генштабі вже підтвердили таку заборону і роз'яснили її деталі.

Адвокат ADER HABER Дмитро Воронцов детально пояснив деталі цієї законодавчої ініціативи.

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