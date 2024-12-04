Нардеп Юрчишин не виключає, що цей законопроект може бути використаний для тиску на журналістів.

Верховна рада планує розглянути законопроект про відповідальність за публікацію даних з реєстрів. Однак у депутатів є побоювання, що від цього можуть постраждати викривачі корупції. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказав Ярослав Юрчишин, голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова.

Він зауважив, що під час підготовки цього законопроекту необхідно було б зібрати представників медіа-спільноти та правоохоронних органів, аби пояснити, що і для чого пропонується змінити.

"Чи є проблемою несанкціонований доступ до реєстрів? Однозначно так. Але як при цьому захистити права викривачів, які спеціально надають інформацію про злочини, беручи дані з реєстру, реєструючись в Національному агентстві з запобігання корупції як викривачі, - чи не перешкоджає правам цієї категорії людей, власне, даний законопроект?" - сказав Юрчишин.

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Крім того, зауважив він, виникає питання, чи буде відповідальність журналістів, які отримали певну інформацію та опублікували її. "Чи у вас є відповідальність за те, що вона якимось чином на якомусь етапі була незаконно отримана з реєстрів", - зазначив депутат.

Він зазначив, що оскільки на ці питання відповіді немає, то "ми припускаємо, що цей законопроект може бути використаний як обмеження доступу і як тиск на журналістів", - сказав голова Комітету.

Так, говорячи про проблеми, які є з цим законопроектом, Юрчишин зазначив, що "незрозуміло, наскільки будуть захищені викривачі корупції". "А відповідно, як ми зможемо ефективно розслідувати корупційні злочини", - сказав він.

Крім того, додав Юрчишин, "європейські партнери чітко сказали: нам потрібно перевірити даний законопроект на відповідність європейським законам". На це потрібен час, зазначив Юрчишин, тому "пришвидшення - це порушення наших міжнародних зобов’язань".

"Хоча прямо цей законопроект не стосується європейського права… Але він може, наприклад, суперечити європейській хартії захисту прав викривачів. Тобто тут ми теж маємо отримати цю всю інформацію", - підкреслив депутат.

Також, наголосив парламентар, третій момент - це "дуже погана історія, яка в черговий раз підтверджує, що напевно є якісь приховані мотивації, бо зміни до 177-ї статті, в яку було внесено помилку, яка не дозволяє в санкційному процесі конфісковувати майно, - нею прикриваючись, намагаються просувати цей законопроект".

"Опьтимальний варіант рішення - відкласти законопроект, зібрати в комітеті… журналістів, представників комітету, представників правоохоронних органів: як ми з одного боку захищаємо право на публічну інформацію, з другого гарантуємо право захисту приватної інформації, щоб не було витоків… І знайти оптимальне помірковане рішення", - сказав Юрчишин.

Закон про витоки з реєстрів

Як повідомляв УНІАН, у ВР підготували нову версію законопроекту про відповідальність за публікацію даних з реєстрів. У пояснювальній записці у початковій версії законопроекту зазначається, що його було розроблено з метою встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації, що оброблюється в публічних електронних реєстрах та посилення кримінальної відповідальності під час дії воєнного стану за кримінальні правопорушення у сфері використання інформаційно-комунікаційних систем.

Водночас "Центр протидії корупції" у своєму Telegram-каналі опублікував допис Bihus.Info, в якому йдеться про цей законопроект та заяву Медіаруху щодо нього, а також міститься заклик не голосувати за законопроект.

"Уявіть, що журналістів-розслідувачів можуть увʼязнити на 8 років після сюжету про Куницького. Бо вказали, що, за нашими даними, нардеп виїхав за кордон. Чи отримати тюремний термін за оприлюднення списків прокурорів "з інвалідністю" після скандалу зі МСЕК", - йдеться у дописі і зазначається, що законопроект №10242 "саме це й передбачає".

Зауважується, що все це нагадує "спробу створити інструмент для переслідування журналістів, що розповідають про корупцію та зловживання владою".

Водночас позафракційний народний депутат Юлія Яцик, яка є однією з авторів цього законопроекту, запевнила, що він не має жодного відношення до журналістів-розслідувачів.

За її словами, законопроект стосується посилення вже існуючої на цей час кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання в державні електронні реєстри.

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