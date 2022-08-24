Спершу здавалося, що президент Росії ніколи не говорив "ні", зазначив колишній український лідер.

Колишній президент України Віктор Ющенко розповів, що за час його президентства під час однієї із зустрічей російський колега Володимир Путін влаштував сцену.

Під час зустрічі очільник РФ влаштував сцену з картками, на яких були теми, розповів екс-президент в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, спершу здавалося, що Путін ніколи не казав "ні".

Ющенко зазначив, що у 2008 році президента РФ дуже цікавила тема національної пам'яті, національних героїв та національного усвідомлення.

"…Наші розмови, якщо ми говоримо про протокольну частину – незалежно від того, чи я головою Національного банку, чи є прем’єром, чи я президентом – оце мій протокол, поки я сам не напишу собі олівцем на А4, воно біля мене завжди. Мені 30-40 хвилин потрібно було, щоб я цю тему виклав. Про порядок дня він (президент Росії – Ред.) був в курсі, його інформував і посол, і канали Міністерства закордонних справ", – сказав колишній український лідер.

Співбесідник додав, що очільник РФ тоді любив картки.

"…Пригадую, була одна сцена. Він бере ці картки, кіпу. На кожній картці якась тема. Він так відкидає в сторону, відкидає, відкидає, відкидає. Ну, там залишається аркушів можливо п’ять-шість наприкінці. Він тоді так все згрібає: "Віктор Андрійовичу, ви, власне, все сказали". От оце, я б сказав, як стиль. Ніколи не каже "ні", з більшості питань, я б сказав, поведінка була на прийом інформації", – поділився він.

Раніше нинішній президент України Володимир Зеленський сказав, якщо Володимир Путін переможе у широкомасштабній війні в українській державі, розпочатій РФ рано вранці 24 лютого, то буде третя світова війна.

Довідка УНІАН. Віктор Ющенко був президентом України з 2005 до 2010 року. Він третій президент української держави. Ющенко кілька разів зустрічався з Володимиром Путіним.

Варто зазначити, Путін при владі в РФ знаходиться понад 20 років.

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