Колишній президент України Віктор Ющенко розповів, що за час його президентства під час однієї із зустрічей російський колега Володимир Путін влаштував сцену.
Під час зустрічі очільник РФ влаштував сцену з картками, на яких були теми, розповів екс-президент в інтерв'ю "Радіо Свобода".
За його словами, спершу здавалося, що Путін ніколи не казав "ні".
Ющенко зазначив, що у 2008 році президента РФ дуже цікавила тема національної пам'яті, національних героїв та національного усвідомлення.
"…Наші розмови, якщо ми говоримо про протокольну частину – незалежно від того, чи я головою Національного банку, чи є прем’єром, чи я президентом – оце мій протокол, поки я сам не напишу собі олівцем на А4, воно біля мене завжди. Мені 30-40 хвилин потрібно було, щоб я цю тему виклав. Про порядок дня він (президент Росії – Ред.) був в курсі, його інформував і посол, і канали Міністерства закордонних справ", – сказав колишній український лідер.
Співбесідник додав, що очільник РФ тоді любив картки.
"…Пригадую, була одна сцена. Він бере ці картки, кіпу. На кожній картці якась тема. Він так відкидає в сторону, відкидає, відкидає, відкидає. Ну, там залишається аркушів можливо п’ять-шість наприкінці. Він тоді так все згрібає: "Віктор Андрійовичу, ви, власне, все сказали". От оце, я б сказав, як стиль. Ніколи не каже "ні", з більшості питань, я б сказав, поведінка була на прийом інформації", – поділився він.
Раніше нинішній президент України Володимир Зеленський сказав, якщо Володимир Путін переможе у широкомасштабній війні в українській державі, розпочатій РФ рано вранці 24 лютого, то буде третя світова війна.
Довідка УНІАН. Віктор Ющенко був президентом України з 2005 до 2010 року. Він третій президент української держави. Ющенко кілька разів зустрічався з Володимиром Путіним.
Варто зазначити, Путін при владі в РФ знаходиться понад 20 років.