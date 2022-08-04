Глава держави порівняв вік російського президента із кількістю років, які протримався Радянський Союз - 70 років - та назвав це символічним.

Президент України Володимир Зеленський відзначив, що, можливо, президенту Росії Володимиру Путіну вже час думати про те, що він буде казати богові та що він залишає, крім пекла.

Про це президент сказав під час онлайн-зустріч з представниками африканських ЗМІ.

"Якщо Путін переможе у цій війні - це початок третьої світової війни. Я у цьому впевнений. Великі автократії світу почнуть робити те ж саме. У світі буде хаос...", - зазначив він.

За словами Зеленського, спровоковані Росією харчова та енергетична небезпека, а також війна - це лише початок.

"Вибачте, але це лише квіточки у порівнянні з тим, що буде. І не дай боже, щоб Росія перемогла у цій війні. Скільки можна ставати на ті самі граблі?", - сказав глава держави.

На його думку, ціни у свободи немає.

"Нехай Росія не розраховує, що своїми нафтодоларами зможе купувати свободу. Цього не буде з нашою державою ніколи. Ми стоятимемо до кінця", - наголосив Зеленський.

Він додав, що тривалість війни залежить від об'єднання світу навколо України.

"Скільки ще потрібно воєн президентові РФ...? Може, достатньо? Вже і вік у нього дорослий. Може, треба думати, що він буде казати богові? Може, про ці речі треба думати? Про те, що він залишає на своїй землі, що він залишає, окрім пекла, що буде з нацією Росії, що буде з його народом?", - зауважив президент.

Зеленський наголосив, що все, що було скоєно Росією, неможливо пробачити, забути чи повернути.

"Ми цю історію будемо нести і передавати своїм дітям і онукам. Ми ніколи цього не пробачимо... Але одна людина може зупинити кровопролиття. Чому світ дозволяє одній людині це робити?", - підкреслив він.

Глава держави порівняв вік російського президента із кількістю років, які протримався Радянський Союз - 70 років - та назвав це символічним.

Раніше Зеленськой прокоментував чутки про стан здоров'я Путіна, заявивши, що він дійсно хворий, але хвороба його дещо складніша ніж та, про яку поширюють інформацію.