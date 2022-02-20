Британська міністерка впевнена, що апетити російського президента зростуть.

Очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що президент РФ Володимир Путін розв’яже війну з сусідніми країнами, якщо йому дозволять вторгнутися в Україну.

Про це вона заявила в інтерв’ю The Mail on Sunday.

Трасс попередила, що апетити Путіна будуть зростати, та закликала міжнародну спільноту об’єднатися, щоб протистояти агресії Москви.

На думку очільниці британського МЗС, Путін може анексувати сусідні країни, якщо не запобігти вторгненню в Україну. Зокрема, йдеться про країни Прибалтики.

"Нам потрібно зупинити Путіна, тому що він не зупиниться на Україні", - заявила Трасс.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 19 лютого, підтримувані Росією бойовики здійснили 136 обстрілів на Донбасі. З них 116 - із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї.

Двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості, один військовослужбовець отримав бойове травмування.

Водночас вздовж кордонів України Росія сконцентрувала щонайменше 150 тисяч військових та техніку. Попри заяви про відведення військ, НАТО, США та Україна це не підтверджують.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно заявив, що російські кадрові військові та спецслужби готують терористичні акти на окупованих територіях Донбасу, щоб ввести в Україну Збройні сили РФ під виглядом "миротворців".

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Росія планує вторгнення в Україну найближчим часом.

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