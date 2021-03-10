З'їзд суддів України обрав четвертого члена Вищої ради правосуддя за своєю квотою.
Читайте такожУ Раді зареєстровано три законопроекти Зеленського щодо змін в судовій системі УкраїниЯк повідомили у прес-службі Ради суддів України, відповідне голосування делегати з'їзду провели сьогодні.
Нею стала суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Інна Плахтій, яка одразу ж склала присягу.
Також сьогодні планують обрати ще одного суддю Конституційного суду України.
Обрання членів Вищої ради правосуддя
9 березня з’їзд суддів обрав членами ВРП суддю Хмельницького апеляційного суду Сергія Болотіна, суддю Київського апеляційного суду Віталія Саліхова і суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Валерія Сухового.
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