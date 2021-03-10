Обрано четвертого члена Вищої ради правосуддя Фото УНІАН

З'їзд суддів України обрав четвертого члена Вищої ради правосуддя за своєю квотою.

Читайте такожУ Раді зареєстровано три законопроекти Зеленського щодо змін в судовій системі УкраїниЯк повідомили у прес-службі Ради суддів України, відповідне голосування делегати з'їзду провели сьогодні.

Нею стала суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Інна Плахтій, яка одразу ж склала присягу.

Також сьогодні планують обрати ще одного суддю Конституційного суду України.

Обрання членів Вищої ради правосуддя

9 березня з’їзд суддів обрав членами ВРП суддю Хмельницького апеляційного суду Сергія Болотіна, суддю Київського апеляційного суду Віталія Саліхова і суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Валерія Сухового.

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Автор: Антоніна Доломанжи