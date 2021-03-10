Нею стала суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Інна Плахтій.

З'їзд суддів України обрав четвертого члена Вищої ради правосуддя за своєю квотою.

Читайте такожУ Раді зареєстровано три законопроекти Зеленського щодо змін в судовій системі УкраїниЯк повідомили у прес-службі Ради суддів України, відповідне голосування делегати з'їзду провели сьогодні.

Нею стала суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Інна Плахтій, яка одразу ж склала присягу.

Також сьогодні планують обрати ще одного суддю Конституційного суду України.

Обрання членів Вищої ради правосуддя

9 березня з’їзд суддів обрав членами ВРП суддю Хмельницького апеляційного суду Сергія Болотіна, суддю Київського апеляційного суду Віталія Саліхова і суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Валерія Сухового.

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Автор: Антоніна Доломанжи