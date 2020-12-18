Сам спікер ВР, за його словам, за призначення Вітренка 17 грудня також не голосував.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розповів, що могло завадити призначенню Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Прямий".

Відповідаючи на питання щодо того, що в парламенті не знайшлося голосів за призначення Вітренка, спікер зазначив: "Було багато інформації щодо нього. І я думаю, що саме це вплинуло на результати голосування. Тому що було багато і, скажімо так, не досить позитивної для нього інформації, яка, я впевнений, вплинула на результати голосування".

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За його словами, стосовно Вітренка на засіданні фракції "Слуги народу" була "жвава дискусія".

"Хтось підтримував Юрія Юрійовича, хтось виступав проти. В тому числі, лунали запитання, пов'язані спочатку з 94 мільйонами, після цього - зі 170 мільйонами виплати як бонусів, які пішли за його минулу діяльність, яка була ним організована в "Нафтогазі". І вже тоді частина фракції висловлювала іншу позицію, вона не підтримувала цю кандидатуру", - зазначив Разумков.

Водночас, зауважив голова ВР, для того, аби направити кандидатуру на голосування до сесійної зали ВР, повинне бути рішення фракції.

"Рішення фракції - це 50%. 50% якраз було, навіть більше, для того, щоб зробити подання на прем'єр-міністра. А після цього прем'єр-міністр вищезазначені кандидатури, всі кандидатури, вніс у Верховну Раду України", - сказав спікер.

На уточнення, який був головний контраргумент проти Вітренка, він відповів: "Я думаю, що саме гроші, отримані як бонуси від "Нафтогазу". Я думаю, що це було те, що розділило зал". Разумков додав, що він особисто за Вітренка не голосував.

Парламентське голосування за Вітренка: що відомо

17 грудня Верховна Рада не підтримала призначення колишнього топ-менеджера НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики. За відповідне рішення проголосували 186 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Того ж дня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловив думку, що ВР не підтримала призначення Вітренка через недостатню комунікацію з депутатами.

"У нього, я вважаю, що була помилка. Зазвичай, коли міністра, особливо, віце-прем'єра, такого важливого міністра призначають, то він має робити зустрічі з усіма фракціями... Сказати про свій курс, що він буде робити, в першу чергу, і таке інше", - сказав Арахамія.

Водночас, зазначив він, цього не відбулося. Арахамія пояснює це браком часу перед завершенням у цьому році пленарної роботи Верховної Ради. "Враховуючи це, цього не відбулося. І дуже багато депутатів взагалі відчувають себе трішки ображеними, що вони не мали нормальної змоги і "доступу до тіла", як то кажуть, щоб поспілкуватися і таке інше. Я вважаю, що це відняло десь 20-30% голосів", - сказав Арахамія.

На його думку, в січні може знову відбутися спроба призначення Вітренка. "За цей період можна позустрічатися, поспілкуватися. І, я думаю, можна виносити ще раз", - підсумував він.

Водночас на уточнення, чи є альтернативні кандидатури на посаду в Міністерство енергетики, Арахамія заначив: "Поки що немає. Наскільки мені відомо, що будемо пробувати все ж таки мобілізувати голоси за Вітренка".

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Автор: Тетяна Поляковська