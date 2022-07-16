Він упевнений, що єдність на Заході дійсно залежить від того, чи вірять люди в те, що в найближчій перспективі ймовірне військове розв'язання проблеми.

Є дві великі небезпеки для України: перший тест чекає європейську підтримку наступної зими, а другий - можливе повернення Дональда Трампа в Білий дім.

Таку думку висловив філософ і політолог Френсіс Фукуяма в інтерв'ю DW.

За його словами, Росія вже фактично припинила постачання природного газу до Європи.

"Я думаю, що з настанням холодів у Європи виникне реальна проблема з тим, щоб знайти заміну російському газу", - зазначив політолог.

Друга небезпека, за його словами, полягає в тому, що підтримка України з боку республіканців у США поступово слабшає.

"Трамп при цьому знаходиться на іншій стороні - він налаштований проросійськи, не проукраїнськи. Очевидно, що якщо він повернеться в 2024 році на пост президента, це може вирішити всі проблеми Росії на сьогодні, тому що Трамп має намір вивести США з НАТО. Таким чином, Кремль досягне своїх головних цілей просто завдяки зміні курсу американської політики. Ось чому я вважаю вкрай важливим, щоб Україна домоглася певного прогресу і перехопила ініціативу на полі бою протягом літа", - говорить Фукуяма.

Він упевнений, що єдність на Заході дійсно залежить від того, чи вірять люди в те, що в найближчій перспективі ймовірно військове розв'язання проблеми. Якщо ж візьме гору думка, що ситуація зайшла в глухий кут, який буде тривати вічно, тоді, за його словами, виникнуть тріщини в єдності Заходу, і буде більше закликів до України віддати територію, щоб зупинити війну.

Раніше Фукуяма робив свій прогноз щодо наслідків для РФ після вторгнення в Україну. Він запевняв, що поразка Росії зробить можливим "нове народження свободи".

Як писав УНІАН, за даними ЗМІ, республіканець Дональд Трамп має намір незабаром оголосити про початок своєї кампанії у боротьбі за президентський пост в 2024 році.

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