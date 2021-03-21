За словами Жириновського, Росії необхідно займати більш жорстку позицію щодо Києва.

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив про те, що найближчим часом можлива провокація проти Донбасу.

Про це повідомляє Інсайдер.uа.

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Зокрема, Жириновський запропонував "довбанути по всіх Збройних Силах України, щоб не залишилося жодного солдата та офіцера", щоб не очікувати провокацій з боку Донбасу.

За словами Жириновського удар по Україні має бути завдано "без оголошення війни"

Він також додав, що Росії необхідно займати більш жорстку позицію щодо Києва. Також Жириновський зазначив, що факт нападу на Україну буде виправданий тим, що на Донбасі загинули 15 тисяч росіян, а в катівнях СБУ по території всієї України, нібито тримають російських громадян.

Справа проти Жириновського в Україні

Шевченківський райсуд Києва дав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо Жириновського і двох депутатів Держдуми РФ, підозрюваних у фінансуванні тероризму.

За даними Генпрокуратури України, в Москві в березні-квітні 2014 року Жириновський створив і очолив організовану групу з метою матеріального забезпечення терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР". До складу групи увійшли окремі депутати Держдуми та члени ЛДПР, зокрема, керівники та представники регіональних філій партії, які з відповідною метою здійснювали збір грошових коштів з громадян Росії.

Крім того, зазначені депутати уклали відповідну угоду щодо матеріального забезпечення "ДНР" і забезпечили надання учасникам цієї терористичної організації приміщення на території Москви для представницької діяльності.

Як встановили в ГПУ, надалі за рахунок особисто внесеного майна і коштів, а також коштів, зібраних з громадян РФ, зазначена група під керівництвом Жириновського, на прохання ватажка терористичної групи "Сомалі" М. Товстих (позивний "Гіві"), протягом 2014 -2017 років здійснила поставки представникам цих злочинних формувань 6 транспортних засобів російського виробництва з підвищеними прохідними та експлуатаційними можливостями, деякі з яких використовувалися під час здійснення терористичних актів проти військових і правоохоронних підрозділів України, зокрема на території Донецького аеропорту.

За цими фактами злочинної діяльності вказаної організованої групи 23 серпня 2017 року і 27 червня 2018 року Управлінням нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Генпрокуратури України щодо Жириновського і двох депутатів Держдуми РФ складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Інкриміновані кримінальні правопорушення передбачають покарання на строк від 10 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: Олена Коваленко