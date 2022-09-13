Дмитро Кулеба заявив, що більше немає такої опції, як "кордони 23 лютого"

Спочатку завдання №1 полягало в тому, щоб стабілізувати ситуацію і повернутися до статус-кво. Зараз більше не існує такої опції, як повернення до кордонів 23 лютого.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна.

"На початку війни, коли Росія перла вперед і було багато питань щодо того, наскільки істотним виявиться підтримка українського опору, безумовне завдання №1 полягало в тому, щоб стабілізувати ситуацію і повернутися до статус-кво", - йдеться в повідомленні.

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Кулеба зазначив, що витекло дуже багато крові, тому опція умовної "заморозки конфлікту" категорично неприйнятна.

"Ми навчилися перемагати, знаємо, як це робити і вміємо це робити. І тому, безумовно, кінцева наша мета - це не 23 лютого, а 24 серпня 1991 року в плані кордонів", - підсумував дипломат.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що Російська Федерація заговорить всерйоз про переговори тільки після того, як позиції її армії максимально ослабнуть. Зараз у Кремлі заявляють про"виконання вимог".

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