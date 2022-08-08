Натомість українська армія отримує найліпше обладнання, якому нема що протиставити.

На багатьох ділянках фронту є сигнали того, що російські загарбники виснажуються.

Про це розповів колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес під час інформаційного телемарафону.

На питання ведучого з приводу того, у якому стані зараз перебуває російська армія, Годжес зазначив, що вона виснажується.

"Ми бачимо, що на багатьох ділянках є сигнали того, що вони (окупанти – УНІАН) виснажуються. Люди не хочуть йти до російського війська, щоб битися. Є світоглядна, ментальна проблема, бо діти московсько-пітерської еліти не хочуть вливатися до лав збройних сил, тому до них залучають далекі, етнічні околиці і запрошують найманців. Це все симптоми виснаження", - розповів колишній командувач армії США у Європі.

Окрім цього, за його словами, до України надходить найліпше обладнання, якому нема що протиставити, у той час, коли російський ВПК переживає тяжкий тиск від санкцій. У росіян нема змоги імпортувати навіть сталь високого зразка, якої потребує артилерія.

"Ми маємо триматися, ми маємо тиснути далі, підтримувати санкції і я думаю, що у якийсь момент трісне російська міць", - підсумував Годжес.

Як повідомляв УНІАН, колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес заявив, що Україна до кінця року зможе відкинути окупантів на межі кордону 23 лютого за наявності високоточної зброї та протиповітряної оборони.

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