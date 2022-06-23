Президент України зазначив, що Києву якнайшвидше потрібен паритет на полі бою.

Президент України Володимир Зеленський продовжує наполягати на прискоренні постачання зброї для України.

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні до українців наприкінці 119-го дня війни.

"Сьогодні 22 червня – День скорботи та вшанування памʼяті жертв війни, яка назавжди мала залишитись в історії 20 століття і ніколи не мала повторитись. Але повторюється. Росія зробила 24 лютого те ж саме, що нацисти – 22 червня. Тоді між ранком вторгнення і поразкою агресора минуло 1418 днів. Ми ж маємо звільнити нашу землю і прийти до перемоги значно швидше. Це – наша національна мета", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що протягом 22 червня окупанти били по Миколаєву, випустили 7 ракет. Були удари та на Харківщині. Обстрілювали прикордоння Чернігівської й Сумської областей.

Також на Донбасі були масовані авіаційні та артилерійські удари.

"Мета окупантів на цьому напрямку незмінна – крок за кроком знищити увесь Донбас. Лисичанськ, Словʼянськ, Краматорськ – будь-яке місто – їм потрібно все зробити повністю розбитим, як Маріуполь", - підкреслив глава держави.

Зважаючи на це, за його словами, Україна знову і знову наголошує на прискоренні постачання зброї.

"Якнайшвидше потрібен паритет на полі бою, щоб зупинити цю диявольську армаду і посунути її за кордони України", - зазначив Зеленський.

Президент висловив вдячність США за допомогу, зокрема і в розслідуванні воєнних злочинів на території України.

"Вдячний пану Елі Розенбауму за готовність приєднатися до встановлення справедливості – він один з тих американських розслідувачів, кому вдалося викрити багатьох нацистів. Наша спільна слідча група має бути максимально сильною, щоб ніхто з російських злочинців не уникнув покарання. І це буде одним з найбільших у наш час внесків у захист міжнародного правопорядку", - сказав Зеленський.

Він також повідомив про підписання нового указу про нагородження українських героїв-захисників.

"Державними нагородами відзначені 195 учасників бойових дій, із них 17 посмертно", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 15 червня, президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні чергового пакету військової допомоги на суму 1 мільярд доларів.

Пакет допомоги включає: керовані снаряди для РСЗВ, 18 гаубиць M777 і 36 тис. снарядів до них, дві додаткові протикорабельні системи Harpoon для безпеки на узбережжі, тисячі приладів для захищеного радіозв'язку та приладів нічного бачення та інших оптичних приладів.

Крім того, оголошено про виділення 225 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу населенню.

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