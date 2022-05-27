Плани російське військове керівництво коригує щомісяця.

Російсько-українська війна триватиме довго, оскільки російський диктатор не захоче здавати свої позиції і відмовлятися від загарбницьких намірів.

Про це в інтерв'ю Крим.Реалії розповів представник ГУР МО Вадим Скібіцький.

Завдання російської армії наразі - оточити українські сили на сході і вийти на адмікордони Луганської та Донецької області.

Плани російське військове керівництво коригує щомісяця.

У розвідці припускають, що активні бойові дії затягнуться до кінця року.

"Він (Путін - ред.) нікому не довіряє, нікого не чує. У нього свої плани відновлення російської імперії. Путін не відмовляється від своїх планів. Ця війна буде затягуватися. Наскільки буде затягнута активна фаза, це буде вересень місяць чи це буде жовтень, чи це буде до кінця року. Це залежить від нашого спротиву, від стану наших сил оборони і від тої допомоги яку нам надають", - повідомив Скібіцький.

ГУР прив'язує до 11 вересня - єдиний день голосування у Росії - імовірне проведення псевдореферендумів або інших заходів на окупованих територіях.

Водночас 7 жовтня у Путіна 70-й день народження - і військові, імовірно, захочуть зробити диктатору "подарунок".

"Під кінець року, взимку буде холодно, і кажуть, що Україна піде на переговорний процес", – говорить Скібіцький.

Путін планує керувати Росією до кінця своїх днів, вважають у розвідці, від сценарію "приемник" президент РФ давно відмовився.

"Він нікому не довіряє, нікого не чує. У нього є свої плани, які стосуються відновлення Російської імперії, він це заявив на весь світ. Його намагалися переконати іноземні лідери, були спроби переконати від політичного бомонду, представників економічного блоку РФ, олігархів, але їм це не вдалося. Війну, яку він хоче вести, вона буде довготривалою. Це людина, яка не хоче здавати свої позиції", - підсумував Скібіцький.

Війна в Україні: оновлені дані

Ворог продовжує наступати на сході і зосередив усі зусилля на захопленні Луганської та Донецької областей. За добу ЗСУ відбили 12 атак росіян.

Важкі бої тривають за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, окупанти намагаються вийти на трасу Лисичанськ-Бахмут. Противник відновив наступ на Слов'янському напрямку.

На думку експертів американського Інституту вивчення війни, окупанти вже провалили спробу просунутися на південний схід від Ізюма Харківської області.

Загарбники наполегливо просуваються від Попасної до Бахмута, але у подальшому цей рух сповільнюватиметься, вважають аналітики.

В Херсонській області ворог будує вже третю лінію оборони, що, імовірно, свідчить про наміри російських військ залишитися у регіоні надовго.

Росія продовжує завдавати ракетних ударів по українських містах.

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