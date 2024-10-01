Дипломат заявив, що Путін має програти, і це також має бути визнано ним і його союзниками.

Міжнародна спільнота повинна прийняти те, що Україна переможе і має визнати цю перемогу, а Путін програє, і це також має бути усвідомлено ним і його союзниками.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на Варшавському безпековому форумі, передає Укрінформу.

"Україна має перемогти і заявити, що вона перемогла, і міжнародна спільнота має це визнати її перемога. А Путін має програти, і це також має бути прийнято та визнано ним і його союзниками", - підкреслив він.

Литовський міністр зазначив, що перемога України - це єдиний "життєздатний сценарій для Європи та України", а "стаття 5 НАТО - це найпрактичніша гарантія безпеки, яку можна запропонувати Україні".

Інші заяви Ландсбергіса

На початку серпня литовський міністр заявив, що "несправедливі" санкції проти "пересічних росіян", до скасування яких закликають так звані російські опозиціонери, насправді гальмують військову машину Росії. Дипломат жорстко розкритикував озвучену російськими "опозиціонерами" тезу про буцімто невинність "пересічних росіян" у війні, яку веде РФ проти України.

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