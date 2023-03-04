Президент України запевнив, що Україна переможе у війні з російськими окупантами.

Президент Володимир Зеленський розповів, як Україна буде жити поруч з Російською Федерацією після перемоги. Він зазначив, що членство в Європейському Союзі та НАТО забезпечить безпеку.

"Ми будемо країною-переможцем. І ми будемо суб'єктними. Дуже важливо змінити парадигму, яка була довгі роки. Ми робимо Україну потужним суб'єктом в Європі, щоб не говорили, що Україна - це десь біля Росії, а щоб всі говорили, що Росія - це десь біля України", - заявив Зеленський під час зустрічі зі студентами у Львові з президентом Європарламенту Робертою Мецолою.

При цьому європейський політик запевнила, що Україна стане членом ЄС, а Європа буде з українцями до перемоги.

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"Тільки Україна може вирішувати, коли війна завершиться. Ми не можемо говорити про мир без справедливості, без свободи, без суверенітету і територіальної цілісності", - підсумувала Мецола.

Україна в ЄС - що відомо

28 Лютого 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. 23 червня 2022 року Україні надали статус кандидата на членство в ЄС.

2 лютого поточного року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна демонструє прогрес у питанні вимог на членство.

У свою чергу член Європарламенту Андрюс Кубілюс вважає, що Україна може стати членом Євросоюзу вже в 2029 році, якщо переговори почнуться зараз.

При цьому президент Латвії Егілс Левітс заявив, що ЄС допоможе стримати агресію Москви після вступу України.

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