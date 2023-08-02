Він зазначив, що мріє про Європу, "яка використовує свої величезні таланти для врегулювання конфліктів".

Папа Римський Франциск висловив сумнів у тому, що західні держави обрали правильний напрямок для встановлення миру в Україні.

Таку заяву Франциск зробив у Португалії, повідомляє Vatican News. "З глибокою любов'ю до Європи... ми могли б запитати її: "Куди ти пливеш, якщо не показуєш світу шляхи миру, креативні шляхи для того, щоб покласти край війні в Україні..?",- сказав Франциск.

Він зазначив, що мріє про Європу, "яка використовує свої величезні таланти для вирішення конфліктів".

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Папа Римський засудив зростання вкладень у виробництво зброї, оскільки це призводить до "виснаження освіти, охорони здоров'я і добробуту".

Нагадаємо, кілька днів тому Папа Римський Франциск закликав РФ відновити дію Чорноморської зернової угоди.

Папа Римський Франциск І війна в Україні

Спочатку Папа Римський активно закликав сторони конфлікту до діалогу. Чаша його ваг ніяк не могла схилитися в правильний бік. І навіть після звірств росіян у Бучі Папа заявив, що російські солдати не можуть бути такими жорстокими. Однак пізніше на Франциска зійшло прозріння і він зрозумів, які речі творять окупанти на українській землі. Після цього він пропонував себе в якості посередника на переговорах між Україною і РФ.

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