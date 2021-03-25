Під час візиту до Ватикана очільник уряду поговорив з понтифіком, зокрема, про кризу в системі охорони здоров'я та ситуацію на сході України.

У четвер, 25 березня, Папа Франциск прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. При цьому візит очільника Кабміну не анонсувався: на сайті уряду не було згадок про заплановану зустріч.

Читайте такожПапа Римський порівняв расизм з вірусомПід час розмови Франциск і Шмигаль підтвердили добрі двосторонні стосунки між Святим Престолом та Україною, а також звернули особливу увагу на "деякі актуальні питання двостороннього зацікавлення" і на різні теми, що стосуються життя та діяльності Католицької церкви в Україні, пише Vatican News.

Окрім того, говорили й про кризу в системі охорони здоров'я та ситуацію на сході України. Зокрема, сторони висловили сподівання, що нещодавні порушення режиму припинення вогню поступляться місцем жестам, які сприятимуть мирному вирішенню конфлікту.

Глава уряду України та Папа Франциск розмовляли приблизно пів години, а після розмови обмінялися подарунками. Понтифік подарував прем'єру бронзову композицію "Наповнімо руки іншими руками", що, як зазначається, є посиланням на цінності братерства й солідарності.

Також від Папи Римського український політик отримав спеціальні видання його енциклік та інших документів, зокрема, цьогорічне послання на Всесвітній день миру та Документ про загальнолюдське братерство.

Денис Шмигаль своєю чергою подарував Папі факсимільне видання "Віденського Октоїха" та репродукцію скульптури "Гірка пам'ять дитинства", встановленої в Національному музеї Голодомору-геноциду в Києві, а також книгу Рафаеля Лемкіна "Радянський геноцид в Україні".

Після відвідин Папи очільник українського Кабміну зустрівся з державним секретарем Святого Престолу, кардиналом П'єтро Пароліном, якого супроводив архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер, секретар у справах стосунків з державами.

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Автор: Катерина Комолова