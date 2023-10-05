Країни-учасниці вже мають план дій після проведення відповідного саміту.

В Офісі президента України розповіли, що хочуть провести глобальний саміт миру за участь лідерів держав цього року. Перед ним планують провести ще одну зустріч на рівні радників з нацбезпеки, вона може відбутися вже цього місяця, розповів УНІАН заступник керівника ОП Ігор Жовква.

"Це зараз найкращий інструмент для країн Глобального Півдня для висловлення своєї позиції щодо України. Так, можливо вони відкрито не засудять російську агресію і, наприклад, не братимуть предметної участі в пункті формули миру щодо відведення російських військ… Але, якщо ці країни підтримають бодай один, два чи три пункти формули миру і схвалять загальну філософію - це вже успіх", - сказав він.

Наразі від лідерів на глобальному саміті Україна очікує схвалення загальної філософії формули миру та того факту, що лише українська формула миру може бути єдиним планом дій, який може принести мир на територію України. Бо власне війна й відбувається на території України, вона не відбувається на території жодного іншої країни навіть тієї, яка пропонує свої альтернативні думки, уточнив Жовква.

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"До речі, вже майже ніхто не пропонує. Ми не чули на останніх зустрічах альтернативних планів ні від Південної Африки, ні від Бразилії. Тому ось та доріжка, той шлях, який ми пропонуємо світовому співтовариству", - зауважив він.

В ОП додали, що Україна хоче провести саміт лідерів до кінця цього року. Однак все буде залежати від зустрічі на рівні радників з нацбезпеки, під час якої й мають визначити точні дату та місце проведення саміту.

Жовква розповів, що це буде інавгураційний саміт на рівні лідерів, який розпочне відповідні процеси. Після цього по кожному із десяти пунктів будуть проведені зустрічі на рівні радників, експертів, міністрів, які будуть обговорювати виконання конкретного пункту.

За його словами, на це вже є певне підґрунтя, бо по кожному пункту є робоча група, яка тут працює в Україні на рівні послів - десять робочих груп. Крім того, вже відомий план дій по кожній групі, який погоджений з кожною державою-учасницею цих робочих груп.

"Тому ми й хочемо, щоб після інавгураційного саміту одразу почалися зустрічі по окремим пунктам. Є вже деякі країни, які готові хоч сьогодні провести відповідний форум по глобальній харчовій безпеці, по обміну військовополоненими і поверненню викрадених Росією дітей чи по екологічній безпеці", - сказав заступник очільника ОП.

Він уточнив, що результатом кожної такої зустрічі будуть конкретні дії. В тому числі, щодо того, що має зробити агресор. Зокрема, якщо Росія цього не зробить, то буде колективний тиск і примус до неї.

Жовква не виключив, що у такому випадку може йтися про санкції від окремих країн, адже наразі цей інструмент не працює на глобальному рівні.

Зустрічі для досягнення миру в Україні

Раніше стало відомо, що у жовтні відбудеться третя міжнародна зустріч для досягнення миру в Україні. За даними ЗМІ, проведення заходу заплановане у Стамбулі.

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