Треба зосереджуватися виключно на втіленні плану А і на здобутті перемоги України у війні, каже він.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив головні сім принципів української дипломатії, яких необхідно дотримуватися під час війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС сказав під час виступу на першому Форумі дипломатії воєнного часу. "Перший - це впертість. Усі переговори України про надання зброї починалися з твердого і однозначного "ні". Абсолютно всі. І там, де класичний дипломат мирного часу, почувши декілька раз ні, зупинився б, дипломат воєнного часу не має права зупинятися", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС відзначив, що дипломат воєнного часу має битися до тих пір, поки не отримає позитивну відповідь "так". "Другий принцип - не боятися ставити друзів у незручне становище. Зазвичай з друзями ми поводимо себе особливо лагідно. Але, в умовах війни, різниця між вами і друзями полягає у тому, що якщо ви помрете, вони покладуть квіти на вашу могилку, згадають дружбу і продовжать жити своїм життям", - сказав Кулеба.

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Зокрема, він сказав, що якщо ціна виживання також залежить від того, аби витягнути друзів із зони комфорту, то це треба робити. Міністр зазначив, що може так говорити, бо на кону - виживання України. "Якщо не працює дружня тиха розмова за зачиненими дверима - потрібно з друзями говорити відверто і в присутності інших до тих пір, поки не буде результату", - відзначив Кулеба.

Третім принципом він назвав непотрібність плану "Б". "У війни інша психологія. Війна - це надзвичайно жорстке зіткнення. І тому, питання не у тому, щоб взагалі не мати плану "Б". Питання у тому, щоб в операційній щоденній діяльності всі були сфокусовані виключно на одному на досягненні плану "А", - наголосив Кулеба.

У цьому зв'язку, глава МЗС розповів про переписку з одним другом, який запитав про те, коли закінчиться війна. Кулеба відповів, що не знає, коли закінчиться війна, але вона завершиться перемогою України, і що саме перемога і є реальним планом України. Компромісів немає. Кулеба вважає, що плани "Б" психологічно тиснуть, тому треба зосереджуватися виключно на плані "А".

Четвертим принципом він назвав максимальне стиснення процесу ухвалення рішень. "Ви знаєте, що дипломатія - це процедура. Це максимальне проведення питання через усі фільтри. І краще хай воно трохи затримається, вилежиться, якщо зміняться обставини, якщо виникнуть додаткові фактори. Під час війни ти не маєш на це часу. Тому, протоколи і процедури зазнають втрат у час війни. Бо коли гинуть люди, тобі не до протоколу і процедур", наголошує Кулеба.

Він зазначив, що за оcтанні два роки було багато прикладів, коли міжнародні партнери розповідали, що не можуть швидко усе робити, бо є процедури. "Але, якщо правильно побудувати процес, кожна країна має великий простір для стиснення ухвалення рішень у час", - сказав Кулеба.

П'ятим принципом міністр назвав "гнучкість рішень у стилі меню". "Часто постійно звучить, що це не меню A La Cart. Тобто, ви не можете обирати з переліку принципів або вимог до вас. Ви маєте взяти все. Але воєнна дипломатія вимагає усього мистецтва поєднання жорсткості, принциповості і гнучкості. Як писав Сунь-цзи: війна - це наступ і маневр. Наступ - це там, де ти жорсткий і принциповий. А маневр - це там, де ти проявляєш гнучкість", - сказав Кулеба.

У цьому зв'язку, він сказав, що президент України Володимир Зеленський виступив із Формулою миру, що містить пункти, до яких можуть приєднатися країни за власним вибором. "Це унікальне явище для мирного плану", - сказав Кулеба.

Шостим принципом він назвав, що "усі говорять з усіма". Від топ-офіційних осіб до секретарок і помічників. "У країні, яка у війні, мають говорити зі своїми відповідниками у країнах, з якими треба вирішувати ті чи інші питання", - сказав Кулеба.

Він сказав, що усі вертикалі влади України повинні мати контакти з відповідними органами свого рівня в інших країнах. За його словами, у стані війни лише один МЗС не може витягнути на собі шалений обсяг комунікації, який відбувається.

Сьомий принцип стосується чіткості, прямоти і доречності мови у конкретному контексті. "Усі знають, що класичний дипломат це плутаність і перевантаженість політесом, і закладання декількох сценаріїв в одне коротке речення. Тому що ніколи не знаєш, як повернеться, а виглядати незграбним не хочеться. У час війни краще виглядати незграбно у якомусь випадку, ніж говорити так, що твої слова не мають ефекту. Словесне фехтування потрібне у мирний час, а під час війни потрібно донести сигнали в найкоротший час до необхідної аудиторії. Для цього треба дуже добре розуміти свою аудиторію і говорити з нею коротко, прямо і жорстко", - сказав Кулеба.

Окремо міністр сказав, що у час війни усе є пріоритетом, бо немає нічого не важливого. Основними пріоритетами на цей рік, за його словами, є отримання Україною систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot і SAMP/T; Формула миру і інавгураційний саміт у Швейцарії; переговори про вступ до Євросоюзу і підготовка до саміту НАТО; розвиток відносин з Латинською Америкою; і нова політика щодо українців за кордоном.

"Якщо ми не змінимо свою політику до українців за кордоном - асиміляція відбудеться надзвичайно швидко. Я не належу до тих, хто вірить, що більшість тих українців, які поїхали, повернуться. Я належу до тих, хто вважає, що з ними треба працювати, щоб вони залишилися українцями", – сказав Кулеба.

У цьому зв'язку, він переконаний, у питанні запровадження множинного громадянства вдасться досягнути успіху.

Що відомо про запровадження множинного громадянства:

Як повідомляв УНІАН, на початку року президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроект про множинне громадянство.

Він пояснив, що це дозволить мати громадянство України всім етнічним українцям та їхнім нащадкам, які живуть в інших країнах. Також у законопроекті передбачено надання громадянства іноземцям, які вооють за Україну.

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