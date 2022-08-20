Президент України Володимир Зеленський анонсував важливі переговори та візити "справжніх друзів України" наступного тижня.
Про це він сказав у своєму відеозверненні.
"На наступний тиждень, як завжди, заплановані важливі переговори і візити справжніх друзів України", - зауважив Зеленський.
Попереду, додав він, знаковий рубіж - півроку повномасштабного вторгнення Росії, війни, яка змінила все і для України, і для Європи, і для світу.
Війна Російської Федерації проти України
24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
На думку Пентагона, позиції російських військ в Україні значно ослабли, прогресу їхнього просування немає.
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