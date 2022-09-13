Гарантії мають бути політично та юридично обов’язковими для виконання на основі двосторонніх угод, але об’єднані в межах спільного документа про стратегічне партнерство під назвою "Київський безпековий договір".

У Києві презентували рекомендації щодо безпекових гарантій для України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний документ презентували керівник Офісу президента Андрій Єрмак та генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

У рекомендаціях міститься заклик до створення Київського безпекового договору – спільного документа про стратегічне партнерство, який об’єднає Україну та держави-гаранти.

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Рекомендації передбачають багаторівневий підхід до гарантій. Очікується, що основна група союзників візьме на себе чіткі зобов’язання щодо підтримки Збройних сил України, а ширша група надасть невійськові гарантії, побудовані довкола санкційних механізмів.

Що має передбачати Київський безпековий договір

Як повідомили на сайті Офісу президента, зокрема, запропоновані рекомендації передбачають кілька пунктів.

Один із них полягає у тому, що найсильнішою гарантією безпеки для України є її здатність захищатися від агресора відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Для цього Україні потрібні ресурси на утримання потужних збройних сил, здатних протистояти збройним силам та іншим воєнізованим формуванням Російської Федерації.

"Для цього потрібні багаторічні стабільні інвестиції в оборонно-промислову базу України, масштабована передача зброї та розвідувальна підтримка з боку союзників, інтенсивні тренувальні місії та спільні навчання під егідою Європейського Союзу й НАТО", - йдеться у тексті рекомендацій.

Крім того, у документі наголошується, що гарантії безпеки мають бути ствердними та чітко сформульованими.

Вони окреслюватимуть низку зобов’язань, узятих групою гарантів разом з Україною.

Також зазначається, що гарантії мають бути політично та юридично обов’язковими для виконання на основі двосторонніх угод, але об’єднані в межах спільного документа про стратегічне партнерство під назвою "Київський безпековий договір".

Відповідний договір об’єднає основну групу країн-союзників та Україну.

Ця група держав-гарантів може складатися зі США, Великої Британії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Австралії, Туреччини, а також країн Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи.

Пакет гарантій містить як превентивні заходи військового, фінансового, інфраструктурного, технічного, інформаційного характеру для уникнення нової агресії, так і заходи, які мають бути вжиті невідкладно у разі нового посягання на суверенітет і територіальну цілісність України.

Крім того, структура Київського безпекового договору передбачає повноцінний санкційний пакет проти країни-агресора, а також може містити додаткові компоненти, як-от угоди про забезпечення України сучасними системами ППО/ПРО, регіональні угоди про безпеку в Чорному морі тощо.

"Гарантії безпеки не замінюють прагнення України вступити до НАТО. Це прагнення закріплене в українській Конституції і є суверенним рішенням України. Також Україна прямує до членства в ЄС. Набувши його, вона зможе користуватися положеннями про взаємну оборону. Членство в НАТО та Європейському Союзі значно зміцнить безпеку України в довгостроковій перспективі. Гарантії, окреслені сьогодні, жодним чином не підривають цю мету, а спрямовані на забезпечення України можливостями для стримування збройного нападу чи акту агресії, а в разі нападу – захисту суверенітету, територіальної цілісності та безпеки за будь-яких обставин", - розповіли в ОП.

Коли Україна почне роботу з рекомендаціями до Київського безпекового договору

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що Україна негайно розпочинає роботу із рекомендаціями до договору щодо гарантій безпеки для України, не очікуючи закінчення війни.

За його словами, це зумовлено тим, що українці мають не дуже гарні асоціації із Будапештським меморандумом, відтак усе, що стосується безпекових питань України має ухвалюватися у Києві.

"По-друге, якщо це наша ініціатива, то вона тут і має бути ухвалена... Ми дуже добре вивчили всі негативні наслідки і спогади щодо Будапештського меморандуму та інших документів, які, на жаль, не дали жодних гарантій та не змогли уберегти нашу країну від жахливої війни, яка триває вже 202 дні", - сказав очільник ОП.

Він також зазначив, що презентовані рекомендації є виваженими висновками щодо можливих гарантій, які може отримати Україна.

"Ми негайно починаємо працювати із цим документом. Ми негайно включаємося до консультацій із основними нашими партнерами, яких ми бачимо майбутніми гарантами української безпеки. Ми будемо над цим працювати одразу із сьогоднішнього дня, не чекаючи… закінчення війни... Гарантії нам потрібні сьогодні", - наголосив Єрмак.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня Єрмак оголосив про створення групи з розробки формату гарантій безпеки для України.

Групу очолили екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен та сам Єрмак. До її складу увійшли впливові діячі з різних демократичних країн світу - Австралії, США, Швеції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Франції, Італії та України.

Єрмак заявляв, що перша редакція документа щодо гарантій безпеки для України повинна з'явитися в липні.

22 серпня Єрмак сказав, що перша редакція документу щодо безпекових гарантій для України має з'явитися наприкінці серпня.

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