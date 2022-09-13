Зокрема, йдеться про забезпечення спокою для українців і про гарантування недопущення будь-якої війни проти України у майбутньому.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що мають дати українцям рекомендації щодо безпекових гарантій, які сьогодні презентували керівник Офісу президента Андрій Єрмак та колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

"Маємо результат у нашій роботі над гарантіями безпеки для нашої держави. Сьогодні був презентований пакет рекомендацій міжнародної групи під керівництвом Андрія Єрмака і Андерса Фога Расмуссена – саме такі рекомендації мають увійти в основу майбутньої системи безпекових договорів, які дадуть українцям спокій і зможуть гарантувати недопущення будь-якої війни проти України", - наголосив Зеленський.

Відео дня

Президент розповів, що влада працює над тим, щоб гарантами безпеки нашої держави стали найсильніші суб’єкти вільного світу. Це робиться для того, щоб на багатосторонньому та двосторонньому рівні було детально визначено, хто, як і коли має реагувати, якщо виникне будь-яка загроза державній безпеці України.

"Реагувати санкціями, постачанням зброї, всією необхідною матеріальною та фінансовою підтримкою. Головне – чіткі та юридично обов’язкові кроки, конкретні та вчасні дії, зокрема превентивні дії, спрямовані на недопущення війни та охолодження намірів агресора. Тобто все те, чого в нашої держави не було раніше й через що Росія перебувала в ілюзії, ніби їй може зійти з рук війна проти України", - заявив глава держави.

Зеленський також додав, що Україна вже побудувала з партнерами потужну антивоєнну коаліцію, до якої входять десятки різних держав. А нині, сказав президент, йде робота над тим, щоб найпотужніші держави, які нам уже допомагають, стали й коаліцією миру, який триватиме постійно.

Рекомендації щодо безпекових гарантій: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 вересня, у Києві презентували рекомендації щодо безпекових гарантій для України. Гарантії мають бути політично та юридично обов’язковими для виконання на основі двосторонніх угод, але об’єднані в межах спільного документа про стратегічне партнерство під назвою "Київський безпековий договір".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що під час підписання договорів про гарантії безпеки Україна наполягатиме на наявності чітких термінів надання підтримки. У представлених сьогодні рекомендаціях наразі немає конкретних термінів - вони будуть обговорюватися згодом, перед підписанням відповідних договорів.

Також Єрмак уточнив, що майбутні договори про гарантії безпеки для України не є альтернативою членства в НАТО. Їх ухвалюватимуть на той час, поки Україна ще не є членом НАТО.

Згодом стало відомо, що кілька країн, включно з РФ, не потрапили до списку потенційних гарантів безпеки України, хоча Москва хотіла там опинитися. А після цього відкрилися кошмарні для Кремля деталі переговорної позиції України з РФ.