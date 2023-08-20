Він уточнив, що до реалізації формули миру на даний час вже долучилися 63 країни.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи можливі переговори з керівництвом РФ, виключив можливість "обміну будь-чого" на українську територію.

На прес-конференції в Нідерландах глава держави підкреслив, що єдиним документом, який може стати основою для переговорів - це формула миру. На додачу Зеленський виключив можливість "обміну будь-чого" на території України.

"У нас є формула миру... Ми сформулювали, як ми його бачимо, готові до відкритої дискусії з колегами", - підкреслив президент.

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Він уточнив, що до реалізації формули миру на даний час вже долучилися 63 країни.

При цьому Зеленський зазначив, що необхідно відновити справедливість та притягти керівнийтво РФ до відповідальності за скоєні нею злочини, в тому числі й авіакатастрофу Боїнга рейсом MH-17.

Обмін територій на членство в НАТО

Декілька днів тому глава канцелярії НАТО Стіан Єнссен назвав відмову України від деяких територій в обмін на членство у НАТО "можливим рішенням".

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав таке "рішення" заохоченням глобального злочинця та знищенням міжнародного права.

15 серпня стало відомо, що позиція усіх країн-членів НАТО щодо повної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України не змінилася. Країни блоку будуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

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