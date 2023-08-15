Представник Альянсу сказав журналістам, що позиція Альянсу залишається незмінною.

Позиція усіх країн-членів НАТО щодо повної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України не змінилася.

Про це анонімно розповів офіційний представник Північноатлантичного Альянсу у коментарі Суспільному. За його словами, країни блоку будуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. "Ми віддані досягненню справедливого та тривалого миру", - додав він.

Тільки Україна має приймати рішення щодо часу та умов для досягнення миру. Також представник Альянсу відзначив, що необхідно розробити безпекові домовленності для гарантії того, що війна не повториться у майбутньому.

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Пропозиція відмовитися від частини територій

Раніше глава канцелярії Альянсу Стіан Єнссен дав інтерв'ю, в якому назвав відмову України від деяких територій в обмін на членство у НАТО "можливим рішенням".

Секретар Ради Нацбезпеки України Олексій Данілов назвав цю заяву "дивним вкидом", зазначивши, що її мета незрозуміла. Відреагував і речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко - він сказав, що такі обговорення є неприйнятними.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав таке "рішення" заохоченням глобального злочинця та знищенням міжнародного права.

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