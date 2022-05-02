Зеленський зазначив, що так бути не може, тому що треба зробити вибір - за правду чи ні.

Туреччина робить гроші в той час, коли українці проливають кров'ю у війні з Росією. Президент України Володимир Зеленський розкритикував Анкару за нові туристичні маршрути для росіян.

В інтерв'ю для EPT News Зеленський заявив, що Туреччина з одного боку виступає посередником у переговорах і підтримує Україну важливими кроками, а з іншого - готує кілька туристичних маршрутів одночасно.

"Російський туризм привозить до Греції багато грошей довгі роки. Ми вважаємо, що вони заробляють на крові, а потім ці гроші везуть. Така ж і в Туреччині ситуація. З одного боку, Туреччина виступає посередником і підтримує Україну важливими кроками, а з іншого боку, ми бачимо одночасно підготовку туристичних маршрутів спеціально для російського туризму", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що якщо Туреччина і Україна хочуть мати дружні стосунки, про це потрібно говорити.

"Особливо для російського туризму. Ми це теж бачимо. І я, як президент, якщо ми хочемо мати дружні стосунки, я повинен сказати, що це неможливо. Не можна так з цим справлятися, це подвійні стандарти. Це нечесно. Саме тому я звертаю увагу Туреччини на такі можливості, я вважаю, що так бути не може, тому що треба зробити вибір - за правду чи ні", - заявив він.

План залучення російських туристів до Туреччини: що відомо

Влада Туреччини ухвалила "дорожню карту" по залученню туристів з Росії, що включає три основні пункти.

Перший пункт стосується надання кредитної підтримки під держгарантії турецьким туроператорам, що базуються в Росії, в першу чергу, таким компаніям, як Anex, Pegas і Coral. Загальна сума кредиту-300 мільйонів доларів. Очікується, що цей пакет підтримки буде оголошений в перший тиждень травня.

Другий пункт стосується вже досягнутої домовленості про співпрацю туроператорів з найбільшим авіаперевізником Туреччини Turkish Airlines, що передбачає виділення 1,5 мільйона місць для "пакетних" туристів з Росії. Ще 500 тисяч російських туристів обіцяє перевезти лоукостер Pegasus Airlines. Таким чином, в 2022 році гарантовано відвідати Туреччину зможуть 2 мільйони російських туристів.

Третій пункт передбачає можливість створення нової авіакомпанії, яка буде базуватися в Анталії і буде перевозити тільки туристів з Росії до Туреччини. У разі створення цієї компанії влада Туреччини розраховує залучити додатково 1 млн туристів з РФ.

Пізніше в Туреччині оголосили, що в кінці травня запустять нову авіакомпанію виключно російських туристів на курорти Туреччини.

Турецька влада також утворила ще одну авіакомпанію для російських туристів. Для цих потреб авіаперевізник планує використовувати чотири літаки.

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