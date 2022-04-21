Компанія Mavi Gok Aviation вже отримала попередній дозвіл

Турецька влада створить ще одну авіакомпанію для російських туристів. Для цих потреб авіаперевізник планує використовувати чотири літаки.

Про це повідомляє місцевий портал Airporthaber

За даними управління цивільної авіації Туреччини, компанія Mavi Gok Aviation з Анталії вже отримала попередній дозвіл. Польоти здійснюватимуть на двох Boeing 737-900 і двох Boeing 777.

Всього компанія має намір взяти на роботу 50 пілотів, але через недостатню кількість заявок компанія може залучити іноземних пілотів. За даними порталу, Mavi Gok Aviation пов'язана з російською компанією Azur Air.

Спочатку в компанії планують працювати з російським ринком, але розглядають можливість розширення географії польотів надалі.

План з залучення російських туристів до Туреччини: що відомо

Влада Туреччини прийняла "дорожню карту" по залученню туристів з Росії, що включає три основні пункти.

Перший пункт стосується надання кредитної підтримки під держгарантії турецьким туроператорам, що базуються в Росії, в першу чергу, таким компаніям, як Anex, Pegas і Coral. Загальна сума кредиту-300 мільйонів доларів. Очікується, що цей пакет підтримки буде оголошений в перший тиждень травня.

Другий пункт стосується вже досягнутої домовленості про співпрацю туроператорів з найбільшим авіаперевізником Туреччини Turkish Airlines, що передбачає виділення 1,5 мільйона місць для "пакетних" туристів з Росії. Ще 500 тисяч російських туристів обіцяє перевезти лоукостер Pegasus Airlines. Таким чином, в 2022 році гарантовано відвідати Туреччину зможуть 2 мільйони російських туристів.

Третій пункт передбачає можливість створення нової авіакомпанії, яка буде базуватися в Анталії і буде перевозити тільки туристів з Росії до Туреччини. У разі створення цієї компанії влада Туреччини розраховує залучити додатково 1 млн туристів з РФ.

Пізніше в Туреччині оголосили, що в кінці травня запустять нову авіакомпанію виключно російських туристів на курорти Туреччини.

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