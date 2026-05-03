З Білорусі в Україну залетів 'подарунок' для окупантів, - прикордонники

Білорусь продовжує надавати допомогу РФ у здійсненні збройної агресії проти України.

Кордон із Білоруссю залишається джерелом потенційної загрози для України, про що зокрема свідчить новий інцидент із зальотом звідти в наш простір ретранслятора на повітряній кулі. Про це в коментарі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Власне, треба розуміти, що загроза з боку Білорусі нікуди не зникає. І це в першу чергу, навіть попри те, що на території Білорусі зараз немає великої кількості російських сил. Білорусь продовжує підтримувати Росію і підігрувати їй", - заявив він.

За словами Демченка, Україна готується до можливої дестабілізації кордону з Білоруссю, хоч він і не може розкривати подробиць щодо такої підготовки.

"Вчора ввечері ми також бачили заліт з боку Білорусі повітряної цілі, яку згодом ідентифікували як повітряну кулю. Фактично це був засіб із ретранслятором для посилення сигналу для повітряних засобів ураження, які Росія використовує проти нашої країни під час обстрілів", - розповів Демченко.

Як писав УНІАН, всередині квітня президент Зеленський повідомив, що українська розвідка зафіксувала підозрілу активність по білоруський бік кордону. Зокрема йшлося про розбудову доріг в напрямку кордону та облаштування артилерійських позицій.

Вчора Зеленский знову повідомив про "доволі специфічну активність" на білоруському кордоні, але не розкрив деталей.

Військовий експерт Дмитро Жмайло нещодавно зауважував, що Росія "вперлася в стелю" своїх можливостей на Донбасі і може спробувати прорватися на несподіваних напрямках. Наприклад, через кордон України з Білоруссю.

