Україна готова відбивати російську агресію - як політико-дипломатичну, так і військову.
У цьому впевнений міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, йдеться в матеріалі "РБК-Україна".
"На відміну від 2014 року, у 2021 році Україна та світ готові і не дадуть захопити себе зненацька, що б там не придумали у Кремлі", - сказав глава МЗС.
Читайте такожКулеба запропонує колегам з ЄС кроки щодо підтримки УкраїниЗа його словами, від початку перекидання російських військ до українських кордонів Київ почав консолідувати міжнародну підтримку, тому у пропаганду Кремля про нібито підготовку наступу з боку України ніхто не повірив. Кулеба вважає, що єдність міжнародної коаліції на підтримку України здатна "демотивувати Росію від безрозсудних дій".
"Досвід 2014 року навчив кількох простих істин. Перша: від Росії можна очікувати всього, що завгодно. Друга: прогнозуючи дії Росії, треба бути готовими заздалегідь і не дати заскочити себе зненацька. Ми цей досвід добре засвоїли", - зазначив міністр.
Стягування військ РФ до кордону України
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.
- У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.
- 1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.
- За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.
- Під час візиту Зеленського до Франції канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Макрон закликали Російську Федерацію відвести російські війська від українських кордонів.
- Еммануель Макрон вважає, що міжнародна спільнота має позначити чіткі "червоні лінії" у стосунках з Росією.
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