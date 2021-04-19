За словами міністра, єдність міжнародної коаліції на підтримку України здатна "демотивувати Росію від безрозсудних дій".

Україна готова відбивати російську агресію - як політико-дипломатичну, так і військову.

У цьому впевнений міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, йдеться в матеріалі "РБК-Україна".

"На відміну від 2014 року, у 2021 році Україна та світ готові і не дадуть захопити себе зненацька, що б там не придумали у Кремлі", - сказав глава МЗС.

Читайте такожКулеба запропонує колегам з ЄС кроки щодо підтримки УкраїниЗа його словами, від початку перекидання російських військ до українських кордонів Київ почав консолідувати міжнародну підтримку, тому у пропаганду Кремля про нібито підготовку наступу з боку України ніхто не повірив. Кулеба вважає, що єдність міжнародної коаліції на підтримку України здатна "демотивувати Росію від безрозсудних дій".

"Досвід 2014 року навчив кількох простих істин. Перша: від Росії можна очікувати всього, що завгодно. Друга: прогнозуючи дії Росії, треба бути готовими заздалегідь і не дати заскочити себе зненацька. Ми цей досвід добре засвоїли", - зазначив міністр.

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Автор: Катерина Комолова