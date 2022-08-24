США надали Україні найбільшу допомогу.

Президент України Володимир Зеленський вдячний президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену за надання Україні нової допомоги вартістю майже 3 млрд доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у Києві.

"Всі безумовно знають, що при всій повазі до кожної держави у світі, Сполучені Штати Америки надали Україні найбільшу допомогу. Вони найпотужніші економічно і з точки зору політичного впливу, і ми прекрасно з вами розуміємо, що Україні потрібна і фінансова допомога, і допомога Міжнародного валютного фонду й т.ін. і при цьому ми, безумовно, розуміємо, що сьогодні на полі бою, коли нам потрібна зброя, пакети (допомоги) Сполучених Штатів можуть нам допомогти", - заявив Зеленський.

"Ми вдячні допомозі Сполучених Штатів Америки. Ми вдячні Конгресу та двопартійній підтримці. Я вдячний особисто президенту Байдену. Ми знаходимося на великій відстані один від одного, але мені здається, що ми не раз підкреслювали, і Сполучені Штати бачили, що ми боремося за одні й ті самі цінності", - сказав Зеленський.

Допомога Україні:

24 серпня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден ухвалив рішення про надання Україні пакету військової допомоги вартістю майже три мільярди доларів.

До пакета військової допомоги від Сполучених Штатів Америки увійшли системи протиповітряної оборони, безпілотні авіаційні комплекси, артилерійські системи та радари.

Раніше повідомлялося, що США готують новий пакет військової допомоги для України в розмірі 1 мільярд доларів. Зокрема, він передбачає додаткові боєприпаси для HIMARS, 1000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4.

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