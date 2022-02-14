Аташе з питань оборони України у Республіці Білорусь прибуде на білорусько-російські навчання "Союзна рішучість - 2022".

Україна та Білорусь домовились про візити військових аташе на навчання "Заметіль - 2022" та "Союзна рішучість - 2022".

Як повідомляє Управління преси та інформації Міністерства оборони України, сьогодні відбулася телефонна розмова міністра оборони України Олексія Резнікова з міністром оборони Республіки Білорусь Віктором Хреніним.

Очільники оборонних відомств обговорили питання реалізації заходів щодо підвищення довіри і транспарентності під час проведення військових навчань поблизу державного кордону, а також щодо виключення можливих інцидентів та взаємного інформування про виникнення позаштатних ситуацій.

Міністр оборони України поінформував білоруського колегу про хід командно-штабних навчань "Заметіль - 2022", підкресливши їх оборонний характер.

"З метою зміцнення взаємної довіри домовлено про візит аташе з питань оборони Республіки Білорусь в Україні на заходи навчань "Заметіль - 2022", а також про візит аташе з питань оборони України у Республіці Білорусь на заходи білорусько-російських навчань "Союзна рішучість - 2022"", - повідомили у МОУ.

Міністри також домовились про продовження контактів з метою розвитку відносин в оборонній сфери в дусі добросусідства.

"Вдячний моєму колезі Віктору Хреніну за відверту розмову. Я неодноразово підкреслював, що стосунки між українським і білоруським народами є особливими. Наші почуття є дуже теплими. Будь-які загрози чи провокації з боку України по відношенню до Білорусі виключені, це просто неможливо. Віктор Геннадійович так само запевнив мене у відсутності ризиків і загроз для України з території Республіки Білорусь. Ми обговорили речі, які зараз на порядку денному і визначили алгоритм подальшої взаємодії. Сприймаю це як позитивний сигнал і перший крок до плідної співпраці" - сказав Резніков.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого у Білорусі почалися спільні російсько-білоруські військові навчання "Союзна рішучість-2022", що триватимуть до 20 лютого.

3 лютого генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія під приводом навчань перекинула в Білорусь найбільшу кількість сил з часів "холодної війни".

8 лютого у Збройних силах України розпочались командно-штабні навчання "Заметіль-2022" щодо управління угрупуваннями військ (сил) під час ведення бойових дій, що триватимуть до 20 лютого.