Візит президента Європейської ради Шарля Мішеля в Україну запланований на 2-3 березня.
Читайте такожПобувають на передовій: Зеленський разом з послами G7 відправився на ДонбасПро це заступник керівника Офісу глави держави Ігор Жовква повідомив в колонці для НВ, інформує прес-служба Офісу президента.
За його словами, українська сторона готується до візиту президента Європейської ради Шарля Мішеля в Україну, який має відбутися 2-3 березня.
Планується, що в межах цього візиту Мішель відвідає Донбас разом з президентом України Володимиром Зеленським.
«Вдячні, що ЄС – наш надійний союзник у питанні відновлення суверенітету й територіальної цілісності та ключовий партнер, який підтримує трансформації в Україні. Ми чітко розуміємо завдання, які стоять перед нами для прискорення нашого руху до стратегічної мети у відносинах з ЄС. Президент очікує від уряду та парламенту результативної роботи з виконання Угоди про асоціацію та ключових реформ. Це – єдиний шлях до успішної України», – наголосив заступник керівника Офісу президента.
Україна та ЄС: пріоритети співпраці
- Згідно з результатами зустрічі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та очільника ЄР Шарля Мішеля, одним із першочергових пріоритетів України є початок діалогу з оновлення параметрів поглибленої й всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС.
- 9 лютого у Брюсселі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з президентом Євроради Шарлем Мішелем.
- Глава уряду передав президенту Євроради запрошення президента Зеленського відвідати Україну.
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