Зважаючи на стан здоров’я, Саакашвілі не був присутнім ані на засіданні, ані на оголошенні рішення.

Тбіліський міський суд сьогодні відмовився відтермінувати виконання вироку в справі колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

З клопотанням про відстрочку або звільнення від покарання колишнього президента Грузії до суду звернулися адвокати Саакашвілі. Це клопотання суддя Георгій Аревадзе розглядав близько двох місяців, повідомляє Радіо Свобода.

Рішення судді викликало невдоволення родичів та прихильників колишнього президента. Представники пенітенціарної служби не погодилися з клопотанням адвокатів Саакашвілі. За словами представника служби, юриста Ніки Абрамішвілі, поданий суду висновок не містив достовірної інформації про тяжкість хвороби засудженого Міхеіла Саакашвілі і не міг служити підставою для відтермінування покарання.

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Зважаючи на стан здоров’я, Міхеіл Саакашвілі ані на засіданні, ані на оголошенні рішення не був присутнім, навіть дистанційно.

Ув’язнення Міхеіла Саакашвілі

1 жовтня 2021 року Саакашвілі затримали в Грузії, коли він вперше за вісім років повернувся на батьківщину напередодні муніципальних виборів.Він є фігурантом кількох кримінальних справ, за однією з них був заочно засуджений до шести років ув’язнення. Сам Саакашвілі вважає висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням.

Одразу після затримання Саакашвілі оголосив голодування, яке 19 листопада 2021 року погодився припинити. Після тривалого голодування політик перебував у тяжкому стані, у зв'язку з цим його перевезли з Руставської в'язниці у військовий госпіталь в Горі. Стан здоров’я політика продовжує погіршуватися. У листопаді стало відомо, що він хворий на туберкульоз, у 55-річного політика розвивається деменція. Також його адвокати повідомляли, що у Саакашвілі виявили сліди смертельної отрути. Він стрімко втрачає вагу. Його прес-секретарка Дар'я Чиж повідомляла, що на початку судів він важив 120 кг, зараз – 69. Нещодавно з’явилися кадри з судового засідання, на яких видно, наскільки політик схуд.

Адвокати домагаються переведення його на лікування в іншу країну і відтермінування вироку.

6 лютого Верховна Рада України звернулася до Грузії та світової спільноти щодо необхідності негайного переведення Саакашвілі на лікування за кордон. Україна також просить надати доступ до Саакашвілі уповноваженому ВР з прав людини Дмитру Лубінцю. МЗС України закликає грузинську владу негайно припинити знущатися над Саакашвілі та передати його Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що грузинська влада "публічно катує та вбиває" Саакашвілі.

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