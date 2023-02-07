Саміт лідерів ЄС відбудеться 9-10 лютого в Брюсселі.

Офіційні особи ЄС обмінюються взаємними звинуваченнями через те, що в ЗМІ просочилася інформація про можливий візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселя.

Як пише The Guardian, витік викликав побоювання з приводу безпеки українського лідера.

Приблизно за 48 годин до запланованої поїздки Зеленського до Брюсселя про неї повідомили італійські ЗМІ. Потім про неї повідомили в Twitter представники Європейської народної партії (ЄНП).

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У публікації, яку незабаром було видалено, йшлося: "Ми з нетерпінням чекаємо можливості привітати Вас у Брюсселі, пане Президенте". Президент Європейської Ради Шарль Мішель, що організовує саміт ЄС, який і має відвідати Зеленський, покладає відповідальність за витік інформації на Європейський парламент.

У Європарламенті своєю чергою звинувачують президентку ЄП Роберту Мецолу, яка є членом ЄНП, яка висвітлювала цей візит.

Окремо дипломати ЄС заявили журналістам, що Шарль Мішель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн змагаються у демонстрації підтримки України. Зокрема, захоплено кажучи про перспективи вступу України до ЄС, через що представники багатьох країн закликають їх пом'якшити риторику.

"Сварка показує, як інститути ЄС конкурують і борються, щоб продемонструвати солідарність з Україною і свою підтримку Зеленському", – пише The Guardian.

Візит Зеленського на саміт ЄС у Брюсселі - що відомо

9-10 лютого в Брюсселі відбудеться саміт лідерів ЄС. Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в ЄС очікують на візит президента України на саміт і його виступ на позачерговій сесії Європарламенту.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року публічно повідомлялося лише про одну поїздку президента за кордон. У грудні він несподівано відвідав Вашингтон, де виступив на спільному засіданні Конгресу США. Поїздка планувалася в умовах найсуворішої секретності через побоювання за безпеку Зеленського, проте подробиці візиту все ж просочилися в ЗМІ напередодні.

Увечері в понеділок, 6 лютого, після публікацій про можливу поїздку представник глави Європейської Ради Шарль Мішель підтвердив, що Зеленського запросили особисто взяти участь у саміті лідерів країн Європейського Союзу. Водночас сам візит підтверджений не був.

Минулого тижня Зеленський заявляв, що не виключає своєї поїздки до Брюсселя в лютому, якщо дозволятиме ситуація з безпекою в державі. Він також наголошував, що візит можливий тільки в разі, якщо буде згода надати Україні далекобійну зброю.

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