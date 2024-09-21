Зазначається, що переговори відбудуться наступного тижня.

Президент Володимир Зеленський проведе зустріч із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою. Переговори відбудуться під час візиту до США.

Видання NHK пише, що Кісіда повідомить Зеленському про намір Японії продовжувати підтримувати Київ і санкції проти Росії.

Крім того, планується, що він проведе переговори віч-на-віч із президентом США Джо Байденом у приватній резиденції американського лідера у штаті Делавер. Поїздка також включає в себе саміт так званої "четвірки" країн, до якої входять Японія, США, Австралія та Індія. Очікується, що вони домовляться про зміцнення співробітництва в галузі безпеки на морі у світлі зростаючої напористості Китаю.

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Крім того, японський лідер візьме участь у Саміті майбутнього, що проходить у рамках Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Кісіда планує закликати до реформування ООН. Він також, імовірно, підкреслить важливість міжнародного порядку, заснованого на правилах, і підтримає зусилля з ліквідації ядерної зброї.

Варто зазначити, що це остання іноземна поїздка Кісіди перед відставкою.

Візит Зеленського до США - головні новини

Видання Bloomberg писало, що під час свого візиту до США український лідер наполягатиме на членстві України в НАТО та ЄС. Крім того, Зеленський збирається укласти угоди про економіку та безпеку, а також обговорити постачання зброї для ЗСУ в межах свого Плану перемоги.

Зазначалося, що глава української держави хоче представити свій план американському колезі Джо Байдену, коли вони зустрінуться в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН. Також він планує поділитися планами з Гарріс та експрезидентом і її опонентом на виборах Дональдом Трампом.

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що США вже ознайомилися з планом Зеленського щодо закінчення війни.

Зі свого боку віцепрезидентка США Камала Гарріс підтвердила, що наступного тижня проведе зустріч із президентом України.

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