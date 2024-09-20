Ця зустріч з українським лідером стане сьомою для неї.

Віце-президентка США Камала Гарріс підтвердила, що наступного тижня у неї відбудеться зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Про це Гарріс написала в мережі X (колишній Twitter).

Вона нагадала, що ця зустріч з українським лідером стане сьомою для неї.

"Наступного тижня в Білому домі я всьоме зустрінуся з президентом України Зеленським. Президент Байден і я чітко заявили: наша відданість українському народу, який бореться за свою свободу, є непохитною", - зазначила Гарріс.

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Оновлено о 20.30. У вечірньому відеозверненні Зеленський заявив, що наразі триває активна підготовка до перемовин в Штатах.

"Це президент Байден, представники обох партій у Конгресі, розраховуємо на зустрічі і з обома кандидатами в президенти Сполучених Штатів. Ми в Україні завжди будемо вдячні Америці за підтримку нашої незалежності – за всю надану допомогу, щоб Україна вистояла в цій війні", - сказав він.

Президент нагадав, що під час візиту буде представлено конкретний план, як Україні в цій війні не просто вистояти, не просто тримати рівень спротиву, як зараз, але саме зараз посилитись – посилитись так, щоб реально наблизити справедливий мир, реально наблизити перемогу.

"Україна розраховує на цю підтримку дуже", - розповів глава держави.

Візит Зеленського до США

Раніше Bloomberg із посиланням на власні джерела писав, що під час свого візиту до Штатів український лідер наполягатиме на членстві України в НАТО та Європейському Союзі.

Крім того, Зеленський збирається укласти угоди про економіку та безпеку, а також обговорити постачання зброї для ЗСУ в рамках свого Плану перемоги.

Зазначалося, що глава української держави хоче представити свій план американському колезі Джо Байдену, коли вони зустрінуться в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН. Також він планує поділитися планами з Гарріс і екс-президентом та її опонентом на виборах Дональдом Трампом.

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Сполучені Штати вже ознайомилися з планом президента Володимира Зеленського щодо закінчення війни.

"Ми вважаємо, що він викладає стратегію та план, які можуть працювати. І нам потрібно побачити, як ми можемо сприяти цьому, спілкуючись з усіма главами держав, які будуть тут, у Нью-Йорку", - розповіла вона. Томас-Грінфілд додала, що США ніколи не втрачали надії знайти шлях до миру.

20 вересня Зеленський повідомив, що графік Плану перемоги, який наступного тижня буде представлений під час поїздки до США, розрахований на схвалення швидких рішень союзниками України у жовтні-грудні. Він зазначив, що має намір бути послідовною людиною і всі деталі плану перемоги буде обговорювати з президентом США Джо Байденом.

Крім того, глава держави поінформував, що прагне дізнатися про бачення завершення війни від кандидата в президенти США Дональда Трампа.

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