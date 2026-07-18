'Рішення будуть': Зеленський провів розмову з Федоровим і Сирським

Президент запевнив, що чує українців.

Президент України Володимир Зеленський анонсував "рішення щодо армії" після переговорів з ексміністром оборони Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Відповідну заяву очільник держави зробив у своєму телеграм.

"Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані. Я дякую всім, хто дбає про Україну. Я дякую всім, хто захищає наші позиції на фронті, хто старається повертати війну додому – в Росію, туди, звідки війна сюди прийшла. Слава Україні!" - сказав Зеленський.

Михайло Федоров у своєму телеграм теж повідомив, що переговори тривають.

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"Зміни обовʼязково будуть. Діалог є. Вірю, що все вдасться", - написав він.

Ексміністр також подякував українцям за підтримку і додав, що "такої відповідальності не відчував навіть на урядових посадах".

Звільнення Федорова: останні новини

Як писав УНІАН, під час закритої зустрічі з нардепами президент Зеленський розповів, що звільнив Михайла Федорова з посади міністра оборони через його тривалий конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За словами джерел, причиною стало різне бачення розвитку оборонної сфери та неможливість миритися з протистоянням між Міноборони й Генштабом.

Сьогодні ЗМІ писали, що Зеленський начебто розглядає можливість звільнення Сирського, аби вирішити кризу у військовому керівництві. Він проводить зустрічі з командирами та співбесіди з кандидатами, щоб знайти заміну, здатну забезпечити плавну передачу повноважень і утримати оборону на фронті. Рішення обговорюється на тлі вуличних протестів проти Сирського та на підтримку Федорова.

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