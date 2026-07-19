Вночі Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ, - Зеленський

Ворог випустив понад 40 ракет різних типів, з них більшість - по столиці.

Протягом цієї ночі Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, ворог випустив понад 40 ракет різних типів, з них більшість по столиці, та 120 ударних дронів.

"Станом на зараз у Києві та в області відомо про одну загиблу людину, ще 16 отримали поранення. Мої співчуття всім рідним та близьким. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. На трьох локаціях продовжується ліквідація наслідків обстрілу, залучено майже 600 рятувальників. Працюють відповідні служби також на Одещині", - зазначив глава держави.

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Він поінформував, що всього ж за цей тиждень Росія застосувала проти України близько 1450 ударних дронів, понад 1640 керованих авіабомб та 99 ракет різних типів. Були поранені люди на Одещині та в Запоріжжі, руйнування на Сумщині, Чернігівщині.

Також, як підкреслив Зеленський, цього тижня під російськими атаками були і Вінниччина, Дніпропетровщина, Донеччина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина, Полтавщина, Харківщина, Херсонщина та Черкащина.

Він наголосив, що захист від балістики – постійний і головний пріоритет зараз.

"Перехоплювачі потрібні кожного дня, і я вдячний всім, хто серйозно ставиться до наших домовленостей і забезпечує постачання антибалістики. Ці пакети зараз – це буквально врятовані життя під час кожної російської масованої атаки. І дуже важливо, щоб разом із роботою над антибалістикою продовжувався тиск на Росію. Зволікання з новими рішеннями дають Москві можливість спланувати не тільки нові атаки проти наших людей, а й як уникнути нових санкційних обмежень", - зауважив президент.

Нічний удар по Україні

Як повідомляв УНІАН, вночі росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 126 ударних БпЛА та 41 ракети повітряного і наземного базування різних типів. Радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 166 засобів повітряного нападу. Серед них: 10 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (райони пусків – Курська область РФ); 25 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400" (райони пусків – Брянська, Курська області РФ); 3 протикорабельні ракети "Онікс" (райони пусків – окупований Крим); 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (райони пусків – повітряний простір над акваторією Чорного моря).

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряна оборона збила/подавила 126 цілей: 18 ракет і 108 безпілотників різних типів. Зафіксовано влучання 23 ракет та 10 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

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