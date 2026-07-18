Зеленський поговорив з вищим військовим керівництвом ЗСУ: про що йшлося

Серед іншого, з військовими обговорили характер і особливості ведення бойових дій на найважчих ділянках фронту.

Президент Володимир Зеленський разом із заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою провели діалог з командирами корпусів, які захищають найбільш складні частини фронту.

Про це йдеться у повідомленні в Телеграм-каналі Зеленського. "Були на звʼязку бригадний генерал Дмитро Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ, генерал-майор Артем Богомолов, командир 10-го армійського корпусу, бригадний генерал Олексій Майстренко, командир 11-го армійського корпусу, бригадний генерал Євген Ласійчук, командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, бригадний генерал Святослав Заїць, командир 20-го армійського корпусу, та бригадний генерал Ярослав Сидоров, командир 17-го армійського корпусу", - перерахував глава держави.

За його даними, з військовими обговорили характер і особливості ведення бойових дій на фронті, зокрема на Словʼянському, Покровському, Олександрівському напрямках, а також у Харківській області.

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"Обговорили постачання зброї та засобів для ведення бойових дій, реалізації ротацій, захисту нашої логістики й знищення логістики росіян", - зазначив Зеленський.

У зв'язку з цим він деталізував, що потрібно більше далекобійної артилерії – снарядів 155-го калібру, додаткових засобів для мідлстрайків мають бути поставлені.

"Будемо говорити з виробниками й усіма, хто забезпечує постачання, про додаткові можливості. Дякую всім розробникам та виробникам. Це очевидний пріоритет для військ, і постачання має збільшуватись", - сказав Зеленський.

Інші новини про війну

Як повідомляв УНІАН, 15 липня президент Володимир Зеленський розкрив подробиці про зусилля України щодо посилення протиповітряної оборони для збиття російських балістичних ракет. За його словами, щодо цього питання ведеться робота в трьох напрямках.

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