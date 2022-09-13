Забезпечення цього покладається на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо запровадження безкоштовного проїзду для внутрішньо переміщених осіб на період дії воєнного стану (№8020).

Текст законопроекту групи депутатів оприлюднено на сайті парламенту.

Ним пропонується встановити, що у період дії правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях внутрішньо переміщені особи мають право на безкоштовний проїзд на території всієї України усіма видами міського пасажирського транспорту, автобусами приміських і міжміських маршрутів, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним транспортом. Для цього необхідно пред'явити довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі.

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Забезпечення цього права внутрішньо переміщеної особи покладається в межах своїх повноважень на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Як раінше повідомляв УНІАН, з 1 жовтня Мінсоцполітики впроваджує в усіх регіонах України єдину інформаційну систему соціальної сфери, завдяки якій внутрішньо переміщені особи зможуть отримувати соціальні послуги за місцем перебування.

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