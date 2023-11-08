У випадку з Україною Єврокомісія запропонувала паралельний підхід у переговорах замість покрокового.

Єврокомісія пропонує провести процедуру вступу України до Євросоюзу за унікальною процедурою.

Про це йдеться у статті "Європейської правди" щодо вступу України в ЄС. Видання зауважило, що ця процедура передбачає підготовку технічних питань переговорів паралельно з політичними. Видання нагадало, що до цього в ЄС діяла покрокова процедура відкриття переговорів, згідно з якою спочатку міжурядова конференція держав-членів ЄС затверджувала технічний документ під назвою "переговорні рамки", без якого переговори не могли початись.

Це штучно гальмувало початок переговорів для деяких кандидатів. У випадку з Україною Єврокомісія запропонувала паралельний підхід у переговорах замість покрокового.

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Це означає, що проміжні, технічні етапи, а саме підготовка "переговорних рамок" і скринінг законодавства почнуться вже у грудні, щойно з’явиться політичне рішення саміту ЄС, де має бути схвалена пропозиція Єврокомісії почати переговори з Україною.

Але для цього, як підкреслило видання, на саміті ЄС Києву треба отримати згоду на відкриття переговорів від всіх лідерів, в тому числі й угорського прем’єра Віктора Орбана.

"Брюссель хоч і не дає Києву 100% гарантії, але стверджує на закритих переговорах, що з Орбаном домовляться... Та й угорський лідер неодноразово доводив, що за гроші ЄС готовий поступитися своїми "принципами". Певно, зараз є розрахунок на подібний сценарій", – йдеться в матеріалі.

Вступ України до ЄС

Сьогодні у Брюсселі президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄК рекомендує Європейській Раді почати переговори про вступ України до ЄС. Вона зауважила, що Київ виконав понад 90% необхідних для цього реформ.

Президент Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішню заяву голови Єврокомісії про рекомендації розпочати перемовини щодо вступу України до Євросоюзу, назвавши це "правильним" кроком історії.

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