Єврокомісія пропонує провести процедуру вступу України до Євросоюзу за унікальною процедурою.
Про це йдеться у статті "Європейської правди" щодо вступу України в ЄС. Видання зауважило, що ця процедура передбачає підготовку технічних питань переговорів паралельно з політичними. Видання нагадало, що до цього в ЄС діяла покрокова процедура відкриття переговорів, згідно з якою спочатку міжурядова конференція держав-членів ЄС затверджувала технічний документ під назвою "переговорні рамки", без якого переговори не могли початись.
Це штучно гальмувало початок переговорів для деяких кандидатів. У випадку з Україною Єврокомісія запропонувала паралельний підхід у переговорах замість покрокового.
Це означає, що проміжні, технічні етапи, а саме підготовка "переговорних рамок" і скринінг законодавства почнуться вже у грудні, щойно з’явиться політичне рішення саміту ЄС, де має бути схвалена пропозиція Єврокомісії почати переговори з Україною.
Але для цього, як підкреслило видання, на саміті ЄС Києву треба отримати згоду на відкриття переговорів від всіх лідерів, в тому числі й угорського прем’єра Віктора Орбана.
"Брюссель хоч і не дає Києву 100% гарантії, але стверджує на закритих переговорах, що з Орбаном домовляться... Та й угорський лідер неодноразово доводив, що за гроші ЄС готовий поступитися своїми "принципами". Певно, зараз є розрахунок на подібний сценарій", – йдеться в матеріалі.
Вступ України до ЄС
Сьогодні у Брюсселі президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄК рекомендує Європейській Раді почати переговори про вступ України до ЄС. Вона зауважила, що Київ виконав понад 90% необхідних для цього реформ.
Президент Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішню заяву голови Єврокомісії про рекомендації розпочати перемовини щодо вступу України до Євросоюзу, назвавши це "правильним" кроком історії.