За словами політика, Україна має 2025-26 роки на розробку рішень.

Колишня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що українська влада має завершити підготовку нашої держави до вступу в ЄС до кінця 2027 року. Про це вона сказала в інтерв'ю "Європейській правді".

За її словами, у цьому питанні все залишилося без змін.

"Відкрити всі кластери у 2025 році. Завершити зміну законодавства, щоб воно повністю відповідало праву ЄС - до кінця 2027 року. Та навіть зараз усі зобов'язання, які ми на себе беремо в рамках переговорного процесу без перехідних періодів, обмежувалися терміном кінець 2027 року. Тобто у нас є 2025-26 рік на розробку рішень і 2026-27 рік на ухвалення", - запевнила Стефанішина.

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Політик наголосила, що наразі готується програма адаптації, де має бути це відображено.

"У нас запущений великий проєкт Європейського Союзу Ukraine2EU, який допомагає в цьому. Є експерти, є методологічна база, є напрацювання. І як тільки будуть звіти Єврокомісії по кожному з кластерів - можна буде навіть частинами затверджувати цю програму за кожним із напрямків", - підкреслила колишня віцепрем'єрка.

Вона додала, що у неї немає причин говорити про ймовірну зміну цілей на менш амбітні.

Вступ України до ЄС

Також Ольга Стефанішина заявляла, що Угорщина не може заблокувати старт переговорів щодо вступу України до ЄС. Вона наголосила, що в основоположних документах Європейського Союзу немає позицій, які б дозволили будь-якій країні заблокувати відкриття переговорів з Україною.

"Такий політичний демпінг Угорщини, який зменшує амбіції Європейського Союзу через блокування, став поштовхом для аналізу і пошуку рішень, і стало зрозуміло, що ані договір про створення Європейського Союзу, ані якісь рішення, які ухвалено на рівні Європарламенту чи Європейської ради, не мають зобов'язань, щоб це було одностайне рішення. Одноголосне рішення стосується тільки закриття переговорів або закриття певних напрямків", - підкреслила Стефанішина.

Водночас єврокомісар з питань розширення, східного сусідства, відновлення України Марта Кос назвала одну з головних проблем для вступу України до ЄС. За її словами, важливою проблемою для країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу є агресивна російська пропаганда, як, до прикладу, відбувається у Молдові.

"Вони вкладають мільйони євро, щоб перешкодити Молдові піти європейським шляхом. Вони дуже агресивні і поширюють брехню, намагаючись переконати громадян країни, що "якщо ви підете європейським шляхом, то буде така ж війна, як в Україні. Якщо ви станете членом ЄС, то ви втратите свою ідентичність". Я родом із країни, яка менша за Молдову, і насправді членство в ЄС зберігає нашу ідентичність", - пояснила Кос.

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