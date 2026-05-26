Євросоюз шукає спосіб уникнути блокування рішень після вступу нових членів, – The Guardian

Відповідні положення можуть включити безпосередньо до угоди про вступ країни до Євросоюзу.

У Європейському Союзі обговорюють можливість тимчасово позбавляти нові країни-члени права вето після вступу до блоку. Ідея з’явилася на тлі конфліктів із Угорщиною Віктора Орбана, яка неодноразово блокувала важливі рішення ЄС, зокрема щодо допомоги Україні.

Як пише The Guardian, Єврокомісія та країни-члени розглядають механізм, за яким нові учасники ЄС упродовж перших років не матимуть автоматичного права блокувати рішення у сферах зовнішньої політики, санкцій чи податків.

Дипломати в Брюсселі називають такий механізм "креативним підходом" до розширення ЄС, який має дозволити уникнути паралічу роботи Союзу після можливого вступу нових країн. Водночас самі європейські чиновники визнають, що юридично ця модель є складною та може викликати дискусії щодо рівності членства.

Окремо розглядається можливість застосування подібних перехідних правил до перших нових членів, серед яких потенційно може бути Чорногорія, що вже перебуває на фінальній стадії переговорів про вступ.

У Німеччині та інших країнах ЄС також зростає підтримка ідеї реформування процедур ухвалення рішень. Аргумент – Євросоюз із 30+ членами не зможе ефективно працювати за нинішньої моделі одноголосності.

Україна при цьому розглядається як окремий випадок через масштаби війни, потребу у відбудові та стратегічне значення для безпеки Європи. За оцінками ЄС, технічно країна може завершити процес вступу протягом кількох років, однак політичне рішення залежатиме від ситуації на фронті та переговорного процесу.

Реакція всередині ЄС

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні так зване "асоційоване членство" в ЄС – із доступом до інституцій та зустрічей блоку, але без права голосу. За його словами, це могло б стати проміжним етапом на шляху України до повноправного членства.

Зазначимо, президентка Європейського парламенту Роберта Мецола вважає, що Євросоюз зобов'язаний відповідати на високу швидкість українських реформ аналогічним темпом ухвалення рішень і не має права використовувати дискусії про альтернативні формати інтеграції як привід для затягування процесу.

Також ідею Мерца про надання Україні статусу "асоційованого члена" ЄС розкритикував прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він впевнений, що ця ідея не знайде достатньої підтримки серед членів ЄС.

