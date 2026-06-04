Зеленський повідомив про прогрес на шляху до відкриття переговорних кластерів з ЄС

В України буде чіткий графік для подальшого руху на шляху європейської інтеграції.

Президент України Володимир Зеленський вже цього місяця очікує на відкриття переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. Як повідомив глава держави у вечірньому зверненні до українців, є прогрес на напрямку перемовин із Євросоюзом щодо членства України.

"У нас буде дуже чіткий графік можливостей для руху в перемовинах, тим більше після змін в Угорщині. Термінів ми дотримались. І зараз, уже в червні, ми дуже розраховуємо перейти до відкриття кластерів, яке Україна підготувала. Ми зробили цю свою частину роботи. І зараз крок за Європейським Союзом", - наголосив Зеленський.

Як додав президент, фактично щодня українська команда в комунікації зі стороною ЄС.

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"І це важливо, дуже важливо для нашої мотивації – для мотивації всіх наших людей. Кожна позитивна новина з ЄС підтверджує, що Україна на правильному шляху й що партнери – з нами, з Україною", - вважає Зеленський.

Окремо президент повідомив, що активно ведеться робота з урядом також, щоб у червні Україна отримала кошти з європейського пакета підтримки обсягом 90 мільярдів євро.

"Ми билися за цей пакет, і він затверджений, і процедурно треба, щоб уже зараз, у літній час, кошти запрацювали на Україну – на нашу стійкість, на нашу оборону, на допомогу нашим людям, українцям. І це буде", - заявив глава держави.

Вступ України до ЄС: останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос заявила, що перший фундаментальний кластер про засадничі основи може бути відкритим ще у першому півріччі цього року. Цей кластер стосується фундаментальних і засадничих питань, а також передбачає реформи у сфері верховенства права і державного управління.

Як зазначила Марта Кос, відкриття решти п’ять кластерів може відбутися у липні.

Після парламентських виборів в Угорщині і зміни влади офіційний Будапешт уклав з Києвом історичну угоду, яка відкриває шлях для початку переговорів про вступ України до Євросоюзу вже найближчим часом.

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