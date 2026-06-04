Зеленський повідомив про прогрес на шляху до відкриття переговорних кластерів з ЄС

Президент України Володимир Зеленський вже цього місяця очікує на відкриття переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. Як повідомив глава держави у вечірньому зверненні до українців, є прогрес на напрямку перемовин із Євросоюзом щодо членства України.
"У нас буде дуже чіткий графік можливостей для руху в перемовинах, тим більше після змін в Угорщині. Термінів ми дотримались. І зараз, уже в червні, ми дуже розраховуємо перейти до відкриття кластерів, яке Україна підготувала. Ми зробили цю свою частину роботи. І зараз крок за Європейським Союзом", - наголосив Зеленський.
Як додав президент, фактично щодня українська команда в комунікації зі стороною ЄС.
"І це важливо, дуже важливо для нашої мотивації – для мотивації всіх наших людей. Кожна позитивна новина з ЄС підтверджує, що Україна на правильному шляху й що партнери – з нами, з Україною", - вважає Зеленський.
Окремо президент повідомив, що активно ведеться робота з урядом також, щоб у червні Україна отримала кошти з європейського пакета підтримки обсягом 90 мільярдів євро.
"Ми билися за цей пакет, і він затверджений, і процедурно треба, щоб уже зараз, у літній час, кошти запрацювали на Україну – на нашу стійкість, на нашу оборону, на допомогу нашим людям, українцям. І це буде", - заявив глава держави.
Вступ України до ЄС: останні новини
Як повідомляв УНІАН, раніше комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос заявила, що перший фундаментальний кластер про засадничі основи може бути відкритим ще у першому півріччі цього року. Цей кластер стосується фундаментальних і засадничих питань, а також передбачає реформи у сфері верховенства права і державного управління.
Як зазначила Марта Кос, відкриття решти п’ять кластерів може відбутися у липні.
Після парламентських виборів в Угорщині і зміни влади офіційний Будапешт уклав з Києвом історичну угоду, яка відкриває шлях для початку переговорів про вступ України до Євросоюзу вже найближчим часом.