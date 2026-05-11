Єврокомісарка розкрила, коли Україні відкриють всі кластери переговорів щодо вступу в ЄС

Перший кластер може бути відкритий ще під час головування Кіпру в Раді ЄС.

Кластери у перемовинах про вступ України в Євросоюз можуть бути відкриті вже до кінця липня. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос перед початком зустрічі Ради ЄС.

"Перший кластер можна було б відкрити ще за часів кіпрського головування. А щодо решти п’яти кластерів ми сподіваємося, що нам вдасться це зробити в липні. Ми провели велику підготовчу роботу", - сказала Кос.

Вона додала, що закликатиме всі країни-члени ЄС офіційно відкрити кластери для переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Раніше видання Financial Times відзначало, що ЄС обговорює "нестандартні" сценарії членства України. Євросоюз поки що не виробив єдиного підходу до вступу України в Євросоюз. За їхніми даними, дві країни - Німеччина та Франція, запропонували альтернативний варіант - формат "асоційованого членства".

Це дозволило б Україні брати участь у роботі європейських інституцій без права голосу та поступово інтегруватися в політику ЄС і єдиний ринок. Водночас за таких умов Україна не отримає доступу до ключових фінансових програм.

Тим часом у Словаччині одна з партій, що входить до правлячої коаліції, виступила з вимогою до прем’єр-міністра Роберта Фіцо не підтримувати євроінтеграцію України щонайменше до наступних парламентських виборів. Також націоналісти вимагають мораторію на підтримку членства України в Євросоюзі на весь період роботи поточного скликання парламенту.

