Росія має бути зацікавлена в тому, щоб Україна стала членом НАТО, – Зеленський

Водночас в цьому зацікавлені і самі члени НАТО.

Багато членів Північноатлантичного альянсу заявляють, що хотіли б бачити Україну в НАТО. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, передає кореспондент УНІАН.

"Вони говорили про це під час сьогоднішніх перемовин у форматі "Україна – НАТО". Україні потрібне членство в НАТО так само, як і навпаки. І Росії теж треба. Вона має бути зацікавлена в тому, аби Україна стала членом НАТО. Бо в майбутньому Росії буде боляче", – заявив Зеленський.

Членство України в НАТО

Як повідомляв УНІАН, під час спільних навчань українські військові фактично "розгромили" сили НАТО на навчаннях у Швеції. Українські пілоти БПЛА не лише ділилися бойовим досвідом, отриманим у війні проти Росії, але й фактично продемонстрували НАТО, наскільки швидко змінюється сучасна війна.

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Крім того, командир групи спецпідрозділу "Грім" Збройних сил України Костянтин Прошинський розповідав, що українські військові вже починають передавати свій досвід військовим з НАТО. Коментуючи спільні навчання, він зазначив, що за останні 2 роки практично будь-які українські види військ, які виїжджають на навчання до Європи з військами НАТО, постійно у всіх зіткненнях перемагають.

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