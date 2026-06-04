Угорщина відкрила Україні дорогу до ЄС: переговори розпочнуться за лічені дні, - Politico

Угода, яку Київ ще не підтвердив публічно, стане проривом у прагненні України приєднатися до блоку.

Будапешт уклав з Києвом історичну угоду, яка відкриває шлях для початку переговорів про вступ України до Євросоюзу вже найближчим часом.

Як пише Politico, прорив відбувся на тлі того, що уряди країн ЄС офіційно просунули заявки України на членство. Зустріч послів у Брюсселі поклала початок процесу відкриття першого переговорного блоку в рамках переговорів про вступ.

Представник кіпрського головування в Раді Євросоюзу назвав цей крок "важливою віхою" на шляху до "європейської інтеграції". Представник заявив, що це демонструє прихильність блоку до розширення, що "посилає сильний сигнал єдності та рішучості".

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Міністр закордонних справ Ірландії Гелен МакЕнті привітала рішення послів просунутися в переговорах про вступ до ЄС, назвавши цей крок "історичною віхою". Макенті заявила, що Україна показала прихильність до демократії, верховенства права та реформ "у надзвичайних обставинах".

Видання зазначило, що загальна позиція ЄС щодо кластера, ймовірно, буде офіційно затверджена наступного тижня, що відкриє шлях для міжурядових конференцій з Україною 15 червня в Люксембурзі, де переговори про вступ можуть офіційно перейти до наступного етапу.

Для відкриття кластерів потрібна одностайна згода всіх 27 країн-членів ЄС, додало видання.

Угода між Україною та Угорщиною

Права угорської меншини в Україні тривалий час були джерелом напруженості між Києвом і Будапештом з того часу, як Київ ухвалив закон, що зміцнює роль української мови як основної для навчання в школах. Вчора ж Україна та Угорщина досягли угоди, яка розширить "мовні, освітні, культурні та політичні права" приблизно 100 тис. етнічних угорців у Закарпатській області, заявив угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр.

Він заявляв, що якщо Україна внесе узгоджені заходи до свого законодавства "найближчим часом", то "Угорщина підтримає відкриття першого переговорного блоку в рамках переговорів про вступ України до ЄС, що є ключовим етапом".

При цьому Київ поки що публічно не підтвердив угоду.

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